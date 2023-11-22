快訊

拒侯友宜提議直播重審民調 黃珊珊：重新檢視結果不會不同

日本新宿車站出現台灣桃園3D廣告 市議員直呼醜：覺得羞恥

不只讓馬桶乾淨！醫揭男性坐著尿尿4好處：還能延緩一器官提早退化

MLB／去年被裁掉2次！自由市場「最大咖」游擊手加盟白襪

聯合新聞網／ 綜合報導
白襪簽下前明星游擊手德容。 美聯社
白襪簽下前明星游擊手德容。 美聯社

白襪日前宣布不執行當家游擊手安德森（Tim Anderson）下賽季的1400萬美元球隊選擇權，付100萬美元買斷金，讓他成為自由球員。據大聯盟官網報導，他們將簽下前明星游擊手德容（Paul DeJong），體檢完成後才會正式公布。

德容生涯前6季都效力紅雀隊，曾在2019年入選明星賽。不過他上季表現不佳，先在交易大限前被送到藍鳥隊，不到18天就被裁掉，隨後加盟巨人隊，不到1個月又被裁掉。

德容上季在3隊累積出賽99場，累積14支全壘打、38分打點，打擊率0.207，勝場貢獻值（WAR）為-0.5。不過今年自由市場缺乏大咖游擊手，大聯盟官網先前撰文點出各位置最大咖自由球員，德容意外榜上有名。

德容只是白襪游擊防區暫代人選，官網報導指出，白襪農場頭號大物蒙哥馬利（Colson Montgomery）是百大新秀第17名，預計2024年登上大聯盟，接管白襪游擊防區。

白襪

相關新聞

MLB／去年被裁掉2次！自由市場「最大咖」游擊手加盟白襪

白襪日前宣布不執行當家游擊手安德森（Tim Anderson）下賽季的1400萬美元球隊選擇權，付100萬美元買斷金，讓他成為自由球員。據大聯盟官網報導，他們將簽下前明星游擊手德容（Paul DeJo

MLB／運動家搬家賭城就賣掉？大聯盟祭出10年緊箍咒

運動家日前確定2028年將主場搬到「賭城」拉斯維加斯，獲各球團老闆們一致贊成。據《今日美國》報導，大聯盟官方設立搬遷協定，如果運動家十年內轉賣，將付出一筆高額稅金。 這項稅收是為防止運動家老闆費

MLB／大谷經濟效益估逾504億日圓 2024若轉道奇將更多

日本學者推算，美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使日籍球星大谷翔平今年創造約504億日圓經濟效益，若大谷2024年轉隊到洛杉磯...

MLB／幫遊騎兵招募大谷翔平 薛則：贏球比錢更好

大谷翔平是今年自由市場的最大咖球星，7月才被交易到遊騎兵隊的塞揚強投薛則（Max Scherzer）公開向大谷喊話，「錢很好，但勝利更美好。」 遊騎兵王牌投手狄葛隆（Jacob deGrom）6

MLB／2024名人堂候選名單出爐 強打貝爾崔首年入選呼聲高

大聯盟今天公布2024年名人堂候選名單，由生涯破3000安的強打貝爾崔（Adrian Beltre）領銜，共計有12名退役球星首次獲得投票資格，包括茂爾（Joe Mauer）、巴提斯塔（Jose Ba

MLB／和友愛之邦續約到37歲 費城人諾拉：這裡太舒適了

費城人隊日前與自家培養出來的強投諾拉（Aaron Nola）達成7年1.72億續約，鞏固球隊先發陣容，如果諾拉這張合約順利走完，將成為隊史待最久的投手，而他在受訪中也坦言，費城人讓他感到舒適，所以自己

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。