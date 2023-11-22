MLB／去年被裁掉2次！自由市場「最大咖」游擊手加盟白襪

白襪日前宣布不執行當家游擊手安德森（Tim Anderson）下賽季的1400萬美元球隊選擇權，付100萬美元買斷金，讓他成為自由球員。據大聯盟官網報導，他們將簽下前明星游擊手德容（Paul DeJong），體檢完成後才會正式公布。

德容生涯前6季都效力紅雀隊，曾在2019年入選明星賽。不過他上季表現不佳，先在交易大限前被送到藍鳥隊，不到18天就被裁掉，隨後加盟巨人隊，不到1個月又被裁掉。

德容上季在3隊累積出賽99場，累積14支全壘打、38分打點，打擊率0.207，勝場貢獻值（WAR）為-0.5。不過今年自由市場缺乏大咖游擊手，大聯盟官網先前撰文點出各位置最大咖自由球員，德容意外榜上有名。

德容只是白襪游擊防區暫代人選，官網報導指出，白襪農場頭號大物蒙哥馬利（Colson Montgomery）是百大新秀第17名，預計2024年登上大聯盟，接管白襪游擊防區。