快訊

直播／藍白合進度膠著…對柯文哲最後呼籲 侯友宜臨時記者會

明天才要過110歲農曆生日 「全台最年長鄰長」疑洗澡滑倒…送醫昏迷離世

知名火鍋店爆職場霸凌！員工深夜遭甩巴掌、辱罵 北市勞動局發聲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／幫遊騎兵招募大谷翔平 薛則：贏球比錢更好

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

大谷翔平是今年自由市場的最大咖球星，7月才被交易到遊騎兵隊的塞揚強投薛則（Max Scherzer）公開向大谷喊話，「錢很好，但勝利更美好。」

遊騎兵王牌投手狄葛隆（Jacob deGrom）6月初就確定整季報銷，因此遊騎兵季中透過交易得到薛則和蒙哥馬利（Jordan Montgomery）補強輪值，最終在例行賽打出90勝72敗戰績，以外卡身分一路過關斬將，擊敗響尾蛇隊，奪下隊史62年來首冠。

《The Athletic》記者鮑登（Jim Bowden）曾表示，大谷對下家的首要考量是贏球，因此遊騎兵成為大谷爭奪戰最大熱門。薛則近日在《Foul Territory》節目上被問到如何招募大谷加入遊騎兵，他表示：「錢很棒，但贏球更棒。如果你想來這贏球，比金錢更好，我保證。」

ESPN記者帕桑（Jeff Passan）日前指出，大谷翔平與經紀人巴雷羅（Nez Balelo）希望保持低調，如果爭奪大谷的球隊洩漏風聲，可能在印象分數上扣分。因此節目主持人趕緊幫忙解釋，薛則不是遊騎兵高層，沒有違反大谷的要求。

大谷翔平 薛則 遊騎兵

相關新聞

MLB／幫遊騎兵招募大谷翔平 薛則：贏球比錢更好

大谷翔平是今年自由市場的最大咖球星，7月才被交易到遊騎兵隊的塞揚強投薛則（Max Scherzer）公開向大谷喊話，「錢很好，但勝利更美好。」 遊騎兵王牌投手狄葛隆（Jacob deGrom）6

MLB／大谷經濟效益估逾504億日圓 2024若轉道奇將更多

日本學者推算，美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使日籍球星大谷翔平今年創造約504億日圓經濟效益，若大谷2024年轉隊到洛杉磯...

MLB／2024名人堂候選名單出爐 強打貝爾崔首年入選呼聲高

大聯盟今天公布2024年名人堂候選名單，由生涯破3000安的強打貝爾崔（Adrian Beltre）領銜，共計有12名退役球星首次獲得投票資格，包括茂爾（Joe Mauer）、巴提斯塔（Jose Ba

MLB／和友愛之邦續約到37歲 費城人諾拉：這裡太舒適了

費城人隊日前與自家培養出來的強投諾拉（Aaron Nola）達成7年1.72億續約，鞏固球隊先發陣容，如果諾拉這張合約順利走完，將成為隊史待最久的投手，而他在受訪中也坦言，費城人讓他感到舒適，所以自己

MLB／全壘打數跟大谷翔平一樣多！紅雀一年約找回舊將林恩

紅雀隊今天宣布以一年1000萬美元合約簽下老將林恩（Lance Lynn），補強輪值深度，而聖路易也是林恩大聯盟生涯起點，上季繳出生涯最糟糕成績的他力求在新賽季降低挨轟數，找回昔日壓制力。 林恩

MLB／整季報銷還是很熱門 前釀酒人二當家伍卓夫引多隊競逐

大聯盟各隊不續約名單近日出爐，其中最令外界驚訝的是釀酒人隊宣布放棄輪值二把手伍卓夫（Brandon Woodruff），使他進入自由市場，雖然伍卓夫因右肩手術2024年將無法出賽，但強投身手仍吸引不少

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。