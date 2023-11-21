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MLB／幫遊騎兵招募大谷翔平 薛則：贏球比錢更好
大谷翔平是今年自由市場的最大咖球星，7月才被交易到遊騎兵隊的塞揚強投薛則（Max Scherzer）公開向大谷喊話，「錢很好，但勝利更美好。」
遊騎兵王牌投手狄葛隆（Jacob deGrom）6月初就確定整季報銷，因此遊騎兵季中透過交易得到薛則和蒙哥馬利（Jordan Montgomery）補強輪值，最終在例行賽打出90勝72敗戰績，以外卡身分一路過關斬將，擊敗響尾蛇隊，奪下隊史62年來首冠。
《The Athletic》記者鮑登（Jim Bowden）曾表示，大谷對下家的首要考量是贏球，因此遊騎兵成為大谷爭奪戰最大熱門。薛則近日在《Foul Territory》節目上被問到如何招募大谷加入遊騎兵，他表示：「錢很棒，但贏球更棒。如果你想來這贏球，比金錢更好，我保證。」
ESPN記者帕桑（Jeff Passan）日前指出，大谷翔平與經紀人巴雷羅（Nez Balelo）希望保持低調，如果爭奪大谷的球隊洩漏風聲，可能在印象分數上扣分。因此節目主持人趕緊幫忙解釋，薛則不是遊騎兵高層，沒有違反大谷的要求。
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