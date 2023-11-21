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MLB／2024名人堂候選名單出爐 強打貝爾崔首年入選呼聲高

聯合新聞網／ 綜合報導
強打貝爾崔挾著3000安成就，有機會首次票選即叩關名人堂。 美聯社
強打貝爾崔挾著3000安成就，有機會首次票選即叩關名人堂。 美聯社

大聯盟今天公布2024年名人堂候選名單，由生涯破3000安的強打貝爾崔（Adrian Beltre）領銜，共計有12名退役球星首次獲得投票資格，包括茂爾（Joe Mauer）、巴提斯塔（Jose Bautista）等一代強打。

本屆首度獲票選資格的球員中，以效力過道奇、水手、遊騎兵等隊的強打三壘手貝爾崔最被看好能一次過關，他生涯累積3166安、477轟，拿下4座銀棒獎，2011年轉戰遊騎兵後連續7年獲得MVP投票，打出生涯新巔峰，若屆時成功入選，外界都看好他將選擇遊騎兵球帽。

根據統計，扣除尚未得到候選資格的球員，大聯盟歷史上除了捲入簽賭醜聞的羅斯（Pete Rose），以及身陷禁藥疑雲的帕梅洛（Rafael Palmeiro）、羅德里奎茲（Alex Rodriguez），曾敲出3000安的打者全都入選名人堂，貝爾崔有足夠本錢挑戰一次成功，甚至挑戰9成以上選票。

除了新的候選人，也有幾位舊候選人有機會在本屆叩關成功，投票來到第6年的「山神」赫爾頓（Todd Helton）去年得票來到72.2%，距離75%門檻只差一步；7度入選明星賽的「真人版茂野吾郎」華格納（Billy Wagner）投票邁入第9年，去年獲得68.1%同意票的他也有可能一舉衝過門檻，此外瓊斯（Andrew Jones）和貝爾川（Carlos Beltran）得票率的成長幅度也值得關注。

名人堂結果將於美東時間2024年1月23日公布。

本屆首獲名人堂投票資格名單：

三壘手 貝爾崔

捕手 茂爾

外野手 巴提斯塔

投手 柯隆（Bartolo Colon）

外野手 哈勒戴（Matt Holliday）

一壘手 岡薩雷茲（Adrian Gonzalez）

一壘手 馬丁尼茲（Victor Martinez）

二壘手 菲利普斯（Brett Phillips）

游擊手 雷耶斯（Jose Reyes）

投手 薛爾茲（James Shields）

二壘手 阿特利（Chase Utley）

三壘手 萊特（David Wright）

名人堂 遊騎兵 Adrian Beltre

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