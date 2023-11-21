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MLB／全壘打數跟大谷翔平一樣多！紅雀一年約找回舊將林恩

聯合新聞網／ 綜合報導
林恩職業生涯最早從紅雀隊發跡，如今回到生涯起點與球隊簽下一年約。 美聯社
林恩職業生涯最早從紅雀隊發跡，如今回到生涯起點與球隊簽下一年約。 美聯社

紅雀隊今天宣布以一年1000萬美元合約簽下老將林恩（Lance Lynn），補強輪值深度，而聖路易也是林恩大聯盟生涯起點，上季繳出生涯最糟糕成績的他力求在新賽季降低挨轟數，找回昔日壓制力。

林恩這張合約屬於1+1，第二年為1600萬美元的球隊選擇權，生涯從紅雀出道的林恩在2018年後效力過雙城、洋基、遊騎兵、白襪、道奇等隊，相隔5年後重返老東家，明年將滿37歲。

林恩本季繳出13勝11敗，183.2局內投出191次三振，吃局數、三振功力依舊，但整季防禦率是生涯新高的5.73，最大問題在於抵擋不住長程砲火，本季他一共挨了44發全壘打，位居全大聯盟「被」全壘打王，這個數字甚至跟美聯全壘打王大谷翔平一樣多。

即便林恩季中轉戰道奇隊後防禦率下修到4.36，但每九局挨轟數還向上攀升，這項問題也在季後賽顯露無遺，林恩在分區系列賽第三戰掛帥先發，2.2局就被敲了4發陽春彈，最終球隊也慘遭橫掃淘汰。

紅雀上季僅拿下71勝，33年來首次在分區墊底，殘破不堪的輪值是主因，先發投手防禦率5.07排名聯盟第26，自由市場開市前僅有米克拉斯（Miles Mikolas）、馬茲（Steven Matz）確定待在明年先發輪值，因此先發投手是這個冬天頭號目標，在簽下林恩後，紅雀仍持續尋求先發人選補強。

紅雀

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