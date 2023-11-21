MLB／曾寫史上最低防禦率！殷仔前隊友布里頓高掛球鞋退休

曾效力過金鶯、洋基兩隊的明星終結者布里頓（Zach Britton）於今天宣告退休，結束12年大聯盟生涯，過去和台灣好手陳偉殷當過4年隊友的他，生涯139次救援成功位居金鶯隊史第2，且至今仍是大聯盟單季防禦率紀錄保持人。

布里頓於2006年選秀會上被金鶯隊在第三輪選中，先發起家的他生涯前3個賽季表現差強人意，但2014年轉戰牛棚後找到一片天，甚至空降成為地表上最具統治力的後援投手，2014至2016年賽季，合計繳出120次救援成功，兩度入選明星賽，期間防禦率僅1.38。

2016年不僅是布里頓的生涯年，更被許多人認為是史上最佳的後援投手賽季，布里頓憑藉球威非凡的伸卡球令打者一籌莫展，使用率超過9成，以47次救援成功拿下美聯救援王，沒有發生過任何一次救援失敗，投67局只丟4分，防禦率低到只有0.54，寫下大聯盟投超過50局的最低防禦率紀錄，季末塞揚票選上獲得第4名。

然而布里頓2018年轉戰洋基隊後飽受傷病摧殘，過去3年僅出賽25場，2021年他因左肘手術缺席賽季前兩個月，該年9月又接受手肘韌帶置換手術，相隔一年重返投手丘後不過登板3場，就因左臂疲勞而長期缺陣，直到今天宣告結束球員生涯。

「從職業的角度來看，這可能並不完美，但你不總是能夠選擇。」布里頓說：「我打球的時間比我想像長得多，老實說很多都是運氣，有很多才華橫溢的球員打不到12年，所以我對此非常感激，這是一次很特別的旅程，我並不擅長一心多用，是時候全心投入家庭了。」