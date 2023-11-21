MLB／林多兌現支票了！麥尼爾奪打擊王1年後收到他送的車
大都會隊林多（Francisco Lindor）去年向隊友麥尼爾（Jeff McNeil）開出「拿打擊王就送車」的支票，等了一年，終於兌現，麥尼爾的經紀人帕塞爾（Garrett Parcell）證實此事，麥尼爾收到了一台藍色福特Bronco休旅車。
故事源起於去年林多和麥尼爾在休息室裡的對話，林多告訴麥尼爾，如果他贏得打擊王，就買車給他；球季打完，麥尼爾打擊率3成26，險勝道奇隊弗里曼（Freddie Freeman）的3成25，登頂打擊王。
麥尼爾年初與大都會完成延長合約的記者會上，就曾被問到此事，當時他笑說自己已經傳了許多影片給林多看，暗示自己中意的車款。
林多本季數次被問到送車了沒，但得到答案總是否定，且不應允何時會送、在哪裡送，但他強調自己絕對會遵守承諾，而麥尼爾也終在這個月收到了林多所送的車。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言