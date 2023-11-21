MLB／山本由伸競標起跑 12隊追逐可望衝破2億美元合約
歐力士隊超級王牌山本由伸透過入札制度挑戰大聯盟，將於美國時間21日早上8點競標起跑，各界觀望，美國媒體分析指出，大谷翔平及自由市場上其他頂級先發投手們，都可能先觀望他的合約。
按照規定，山本由伸可與各隊洽談時間將到明年1月4日下午5點，就須做出決定，一般預料他將簽下今冬先發投手最大合約，總額超過2億美元。
大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）指出，山本為先發投手頭號自由球員，其他諸如史奈爾（Blake Snell）、蒙戈馬力（Jordan Montgomery）、葛雷（Sonny Gray）等人，想要更好的價碼，可能都必須先等山本動向底定，競逐失敗的球隊啟動B計畫，才會等到更多買家上門。
儘管大谷明年將以打者身分出賽，但作為「投手大谷」的那一面，仍會參考山本由蔘「標價」，The Athletic網站記者羅森所（Ken Rosenthal）認為，大谷應該也會先觀望山本的合約。
報導中點名山本由伸爭奪戰的參戰球隊，列出12隊，包括大都會、洋基、紅襪、道奇、小熊、費城人、馬林魚、遊騎兵、巨人、紅雀、響尾蛇、老虎隊。
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