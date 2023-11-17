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MLB／兩度全票MVP歷史首見 大谷翔平發文Thank You天使
大谷翔平今天成為大聯盟史上首位兩度全票MVP的選手，他因故無法出席大聯盟官方舉辦的記者會，稍早則在社群網站感謝球迷們及天使球團的支持。
大谷翔平2021年就以超狂二刀流成績獲得美聯全票MVP肯定，去年不敵洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge），今年捲土重來，再次以全票當選MVP，也是史上首位拿下2座MVP的日本選手。
大谷翔平稍早在IG發文寫道，「我要向所有球迷、隊友、教練團、天使球團人員及投票給我的媒體表達感謝。我將以這座獎項作為動力，繼續向前邁進，成為最好的自己，期待再次回到棒球場見到一切。」
球迷們紛紛在留言區祝賀，也有天使球迷在留言區呼喊：「你說的棒球場是天使主場，對吧？」、「大谷不要離開我們，教練團比去年好多了，我們希望你回來」。
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