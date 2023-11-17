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MLB／回報復健進度 大谷翔平預告明年強勢回歸
大谷翔平今年8月因尺側副韌帶受傷，在球季最後2個月無法投球，但還能夠打擊，球季結束後他也立刻進行手術治療，今天獲頒美聯MVP獎項時，大谷也更新近況，「目前感覺非常棒。」
為大谷翔平動刀的是名醫埃拉特切（Neal ElAttrache），只不過並非傳統常見的韌帶重建，而是以增加活體組織的方式強化韌帶，預計可趕上2024年開幕戰站上打擊區，2025年就能重新投球展現二刀流。
大谷翔平今天表示：「復健到目前為止，感覺非常棒，進度比前一次開刀還要好、還要快，但同時也不能太急，要讓一切慢下來，走在對的節奏上，我的計畫是明年強勢回歸。」
即使大谷翔平明年還無法投球，今年季後成為自由球員的他，依舊是市場上最大咖，外界預期可以獲得總值5億美元以上的合約。
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