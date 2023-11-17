MLB／大谷翔平跟狗狗擊掌 可愛畫面被封「真正MVP」

大谷翔平以全票獲選美聯MVP，生涯第二次寫下史無前例紀錄，在日本推特話題上引起超過3萬則討論排名第1，有趣的是，排名第3是「大谷的狗」，大谷聽到獲選MVP時跟狗狗一起擊掌，可愛畫面在社群媒體上引發騷動。

大谷翔平今年以3成04打擊率，44轟在美聯排第1、OPS 1.066排大聯盟第1，另外還有20次盜壘；作為投手則是23場先發拿下10勝5敗、防禦率3.14，167次三振，強勢拿下美聯MVP，也是繼2021年後再次囊括全數第1名選票。

過去鮮少透露私生活面向的大谷翔平，今年在接受大聯盟官網連線訪問時，帶著自家的狗狗一起亮相，過程中不斷安撫興奮的狗狗，聽到傑克森（Reggie Jackson）恭喜他獲選全票MVP時，還跟狗狗擊掌慶祝。

The moment Shohei Ohtani found out he was a 2x unanimous AL MVP. 👏🐶 pic.twitter.com/odQc9rYuSl — MLB (@MLB) 2023年11月17日

大谷翔平的狗狗吸走不少得獎光芒，就連大聯盟官網都發文說「大谷的狗是真正的MVP」，官方X（舊稱推特）也秀出大谷翔平與狗的合照說「這是我們的2023年節慶卡片」，FOX Sports官方X也截圖說「MVP跟大谷翔平的狗」。

FOXSports分析師韋蘭德（Ben Verlander）說：「大谷翔平跟狗狗現身，這正是我們需要知道的。」不少粉絲也直呼狗狗很可愛，「他還穿著正式服裝。」