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MLB／史奈爾找回最好自己 2度獲塞揚獎寫史上第7人紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
教士史奈爾生涯第二度獲選塞揚獎。 美聯社
教士史奈爾生涯第二度獲選塞揚獎。 美聯社

大聯盟今天公布塞揚獎得主，教士隊史奈爾（Blake Snell）成為國聯獲獎者，不僅是生涯第二度獲此殊榮，更寫下在不同聯盟獲獎的史上第7人紀錄。

史奈爾2018年效力光芒隊時，曾拿下塞揚獎，之後4年都未曾獲得選票，在轉戰教士隊第3年再次獲獎，成為隊史第5人，也為進入自由球員添上一筆強力履歷。

「2018年的時候我還是個孩子。」史奈爾說：「我以為我會拿個40座塞揚獎，覺得自己銳不可擋，然而經過5年不斷奮鬥，找回最好的自己，今年球季我知道贏下塞揚獎需要付出什麼努力，了解需要什麼樣的節奏才能度過一整個球季。」

史奈爾今年防禦率2.25不僅是國聯第一，更是全大聯盟最佳，球季最後23場先發防禦率更僅有1.20，雖然99次保送是聯盟最多，但他的被打擊率1成81也是聯盟最低，234次三振是國聯第2，這是就算自己堆積壘包也不太會掉分的原因。

根據全美棒球記者協會（BBWAA）票選結果，史奈爾拿下28張第一名選票與2張第2名選票，204分排在第1，巨人隊韋伯（Logan Webb）86分排第2、響尾蛇隊賈倫（Zac Gallen）68分排第3，兩人各獲得1張第1名選票。

塞揚獎 史奈爾 大聯盟

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