快訊

雙十一今年賣不動了？不是消費萎縮而是「折扣天天有」

驚險！高雄前鎮高架橋貨櫃車翻覆 司機受困命懸一線

日本羽賽／只花32分鐘直落2退泰將 戴資穎8強就位

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／2度屈居第2…洋基柯爾這次全票通過首奪美聯塞揚獎

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
柯爾今天終於拿下生涯第一座美聯塞揚獎，而且是全票通過。 美聯社
柯爾今天終於拿下生涯第一座美聯塞揚獎，而且是全票通過。 美聯社

兩度在塞揚獎第2名止步，柯爾（Gerrit Cole）今天終於拿下生涯第一座美聯塞揚獎，成為洋基隊史自2001年的「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）後第1人，也是史上第25位全票獲選者。

「我非常驕傲。」柯爾說：「我這些年付出許多的努力獲得了認可，還有許多在我身後幫助我的人，他們也付出許多努力，從我的隊友到我的家人，他們支持著我。」

柯爾一直擁有王牌投手的稱號，然而生涯7次獲得塞揚獎投票，2019、2021年都屈居第2，今年終於多了一個塞揚獎投手的頭銜，而且是第11位全票獲選的美聯塞揚。

柯爾包辦全部30張第1名選票，獲得210分，雙城強投葛雷（Sonny Gray）則是取的20張第2名選票，以104分排第2，藍鳥王牌高斯曼（Kevin Gausman）82分排第3，美聯共有12人獲得投票。

今年球季柯爾33場先發拿下15勝4敗，以防禦率2.63拿下美聯防禦王，投209.0局、被打擊率2成06、每局被上壘率0.981都是美聯第1，還演出2場完投完封。

塞揚獎 柯爾 雙城

延伸閱讀

NBA／差點率無三巨頭勇士翻掉狼軍 波傑姆斯基稱自己是備胎

NBA／為子弟兵抱不平 勇士教頭：戈貝爾手先放K湯脖子上

NBA／維金斯開季表現太低迷 柯爾：他只是需要找回節奏

MLB／彌補2019年的遺憾 柯爾挑戰洋基22年來首位塞揚獎

相關新聞

MLB／2度屈居第2…洋基柯爾這次全票通過首奪美聯塞揚獎

兩度在塞揚獎第2名止步，柯爾（Gerrit Cole）今天終於拿下生涯第一座美聯塞揚獎，成為洋基隊史自2001年的「火箭...

MLB／史奈爾找回最好自己 2度獲塞揚獎寫史上第7人紀錄

大聯盟今天公布塞揚獎得主，教士隊史奈爾（Blake Snell）成為國聯獲獎者，不僅是生涯第二度獲此殊榮，更寫下在不同聯...

MLB／從百敗教頭到年度教練 金鶯主帥海德：高層比我有耐心

今日大聯盟年度最佳總教練得主出爐，分別由金鶯隊的海德（Brandon Hyde）和馬林魚隊的舒馬克（Skip Schumaker）獲得，兩人不約而同都在本季率領球隊闖進睽違已久的季後賽，舒馬克助隊取得

MLB／光芒王牌的「解壓縮」宿命？傳葛拉斯諾極有可能被交易

小資球團光芒隊一向不喜歡砸大約留人，取而代之的是透過交易「解壓縮」成更多有潛力、使用年限更長的新秀群，現任王牌葛拉斯諾（Tyler Glasnow）合約將於明年季末到期，被外界視為潛在的交易市場熱門標

MLB／市場最頂尖三壘手查普曼好夯 巨人、響尾蛇都有興趣

今年大聯盟自由市場呈現「投高打低」態勢，優秀的打者選項不多，藍鳥隊三壘手查普曼（Matt Chapman）攻守一體的全面表現獲得多隊關注，據傳他鎖定總值1.5億美元以上的長約，巨人、響尾蛇都是可能下家

MLB／洋基總管批史丹頓易受傷 經紀人：其他球員的警示

洋基隊總管凱許曼（Brian Cashman）昨天受訪時彷彿吃了誠實豆沙包，直言「史丹頓很容易受傷」，也引發經紀人沃夫（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。