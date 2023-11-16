MLB／2度屈居第2…洋基柯爾這次全票通過首奪美聯塞揚獎

兩度在塞揚獎第2名止步，柯爾（Gerrit Cole）今天終於拿下生涯第一座美聯塞揚獎，成為洋基隊史自2001年的「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）後第1人，也是史上第25位全票獲選者。

「我非常驕傲。」柯爾說：「我這些年付出許多的努力獲得了認可，還有許多在我身後幫助我的人，他們也付出許多努力，從我的隊友到我的家人，他們支持著我。」

Congratulations to @GerritCole45 on his first career Cy Young Award! 🥹 pic.twitter.com/9Fhk06bQjN — MLB (@MLB) 2023年11月16日

柯爾一直擁有王牌投手的稱號，然而生涯7次獲得塞揚獎投票，2019、2021年都屈居第2，今年終於多了一個塞揚獎投手的頭銜，而且是第11位全票獲選的美聯塞揚。

柯爾包辦全部30張第1名選票，獲得210分，雙城強投葛雷（Sonny Gray）則是取的20張第2名選票，以104分排第2，藍鳥王牌高斯曼（Kevin Gausman）82分排第3，美聯共有12人獲得投票。

The 2023 AL Cy Young Award winner is Gerrit Cole! pic.twitter.com/eytKsQYECA — MLB (@MLB) 2023年11月15日

今年球季柯爾33場先發拿下15勝4敗，以防禦率2.63拿下美聯防禦王，投209.0局、被打擊率2成06、每局被上壘率0.981都是美聯第1，還演出2場完投完封。

No doubt about it!



Gerrit Cole is the unanimous winner of the AL Cy Young Award. 💪



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