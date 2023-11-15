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MLB／不意外！大谷翔平拒絕合格報價 挑戰5億美元大約

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷今日確定拒絕天使隊1年2032.5萬美元的合格報價。 美聯社
大谷今日確定拒絕天使隊1年2032.5萬美元的合格報價。 美聯社

日本二刀流球星大谷翔平被評估有望獲得5億美元合約，今日確定拒絕天使隊1年2032.5萬美元的合格報價，今年球季7名獲得合格報價的球員全數拒絕。

大谷翔平今年季後取得自由球員資格，天使隊照正常程序提出合格報價，大谷也不出意料地拒絕，天使隊仍可爭取大谷，但若被其他球隊簽走，天使隊可獲得第4輪選秀後的補償選秀籤。

不只大谷翔平，今年另外6位獲得合格報價的史奈爾（Blake Snell）、海德（Josh Hader）、諾拉（Aaron Nola）、貝林傑（Cody Bellinger）、查普曼（Matt Chapman）、葛雷（Sonny Gray）也都未接受合格報價，大聯盟史上131位獲得合格報價的球員，也僅13人接受。

大谷翔平雖然明年無法投球，仍被視為今年自由球員市場最大咖，有機會挑戰5億美元天價合約，目前傳出包含道奇、巨人隊等複數球團都有興趣，爭奪戰已經起跑。

大谷翔平 天使 選秀

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