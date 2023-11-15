快訊

直播／朱立倫、柯文哲、侯友宜政黨協商 請馬英九見證

「買房是賭博」台大教授當18年租屋族 學者教6年購屋計畫

愷樂神隱3年傳秘嫁醫生又離婚 返台謀復出演藝圈

MLB／鄭宗哲、鄧愷威進40人名單 具備升大聯盟首要條件

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
鄭宗哲被放入海盜隊40人名單。 報系資料照
鄭宗哲被放入海盜隊40人名單。 報系資料照

大聯盟即將在台灣時間12月7日進行規則五選秀，為了保護潛力新秀，海盜鄭宗哲巨人鄧愷威兩名台將今天都被放進40人名單中，距離大聯盟更近一步。

根據規定，球員與大聯盟簽約時若在年紀若在18歲以下，簽約後第5年可取得規則五選秀資格，19歲以上則是第4年，各隊要保護只能放進40人名單；然而還要保留自由球員額度，能被選進的新秀不多，多半是認定具有隔年在大聯盟出賽能力者。

鄭宗哲、鄧愷威今天都被所屬球團放進40人名單，具有升上大聯盟的首要條件，下一步是要卡進26人出賽名單中，鄭宗哲第一次取得規則五選秀資格就被保護，鄧愷威過去2年都是候選者，今年升上3A後獲得保護。

鄧愷威被放入巨人隊40人名單。 聯合報系資料照
鄧愷威被放入巨人隊40人名單。 聯合報系資料照

大聯盟40人名單過去2年僅張育成一名台灣好手獨撐大局，今年起將增加2人，也是自2021年林子偉後再次有複數台將入列，對台灣球迷是振奮消息，然而也代表明年年底的世界棒球12強賽，這3人可能無法參加，大聯盟並未放行40人名單球員參賽。

大聯盟 鄧愷威 鄭宗哲 小聯盟 海盜 巨人

延伸閱讀

MiLB／官網記者預測海盜陣容 看好鄭宗哲進40人名單

棒球／「比場上關鍵時刻還緊張」經典賽國手鄭宗哲求婚成功

鄭宗哲領軍新世代內野 中華隊要攻要守都人才濟濟

亞運棒球／兩岸大戰打線出爐 鄭浩均先發、林子偉坐板凳

相關新聞

MLB／傳大谷翔平願接受短約 年薪可能破薛則和韋蘭德紀錄

大谷翔平休賽季會加盟哪支球隊備受球迷關注，許多媒體都看好他能拿到5億美元大合約，但《ESPN》記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）指出，大谷有可能簽下年薪極高的短約。 岡薩雷茲提到，5億

MLB／鄭宗哲、鄧愷威進40人名單 具備升大聯盟首要條件

大聯盟即將在台灣時間12月7日進行規則五選秀，為了保護潛力新秀，海盜隊鄭宗哲、巨人隊鄧愷威兩名台將今天都被放進40人名單...

MLB／今永昇太想對決大谷翔平 感謝包爾提供建議

日職橫濱隊王牌左投今永昇太今天召開記者會，宣布透過入札制度挑戰大聯盟，他期待能和大谷翔平正面對決，也感謝前塞揚強投包爾（Trevor Bauer）今年的幫助。 現年30歲的今永昇太在記者會表示，

MLB／台美混血小巨人卡洛爾不畏大場面 高中教練：打破人們刻板印象

美國職棒選手卡洛爾的高中教練說，卡洛爾個子不高，但打起球來完全是另一回事。卡洛爾與生俱來的速度與專注的性格讓他打出自己的...

MLB／「不是個輕鬆的賽季」 卡洛爾成響尾蛇隊史首位新人王

今日大聯盟年度新人王出爐，台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）和金鶯隊內野強打韓德森（Gunnar Henderson）毫無異議全票獲得新人王，是歷史上第5次；季前分居百大新秀前二的兩人

MLB／吃了誠實豆沙包？洋基總管：我們都知道史丹頓容易受傷

洋基隊今天宣布休賽季第一筆補強，聘請勞森（James Rowson）擔任打擊教練，他過去曾在洋基農場任教，與「法官」賈吉（Aaron Judge）關係密切。 洋基除補強打擊教練外，還需找人接板凳

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。