MLB／鄭宗哲、鄧愷威進40人名單 具備升大聯盟首要條件

大聯盟即將在台灣時間12月7日進行規則五選秀，為了保護潛力新秀，海盜隊鄭宗哲、巨人隊鄧愷威兩名台將今天都被放進40人名單中，距離大聯盟更近一步。

根據規定，球員與大聯盟簽約時若在年紀若在18歲以下，簽約後第5年可取得規則五選秀資格，19歲以上則是第4年，各隊要保護只能放進40人名單；然而還要保留自由球員額度，能被選進的新秀不多，多半是認定具有隔年在大聯盟出賽能力者。

鄭宗哲、鄧愷威今天都被所屬球團放進40人名單，具有升上大聯盟的首要條件，下一步是要卡進26人出賽名單中，鄭宗哲第一次取得規則五選秀資格就被保護，鄧愷威過去2年都是候選者，今年升上3A後獲得保護。 鄧愷威被放入巨人隊40人名單。 聯合報系資料照

大聯盟40人名單過去2年僅張育成一名台灣好手獨撐大局，今年起將增加2人，也是自2021年林子偉後再次有複數台將入列，對台灣球迷是振奮消息，然而也代表明年年底的世界棒球12強賽，這3人可能無法參加，大聯盟並未放行40人名單球員參賽。