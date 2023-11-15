MLB／率爛隊翻身 金鶯海德、馬林魚舒馬克獲年度最佳總教練

美國職棒大聯盟MLB巴爾的摩金鶯、邁阿密馬林魚的總教練海德、舒梅克雙雙率領球隊闖進睽違已久的季後賽，今天分別獲選為美聯、國聯的年度最佳總教練。

金鶯的海德（Brandon Hyde）力退德州遊騎兵的波奇（Bruce Bochy）和坦帕灣光芒的凱許（KevinCash），獲選為美國聯盟（AL）年度最佳總教練，成為隊史第4位獲此殊榮的總教練。

今年球季開打前，沒有任何專家看好金鶯能打進季後賽，但金鶯卻拿下美聯最多的101勝，繼2016年後再度闖進季後賽，也是14年來首度在美聯東區稱王。

金鶯本季在海德領軍下，有48場比賽後來居上拿下勝利，是MLB最多。例行賽從未連輸超過4場，也不曾在系列賽被橫掃。

自海德2019年獲聘以來，金鶯一直處於重建狀態，2021年戰績僅52勝110敗，因此本季101勝61敗的成績，可說是個了不起的轉變，讓金鶯成為史上第一支在3年內，從百敗搖身成為百勝的球隊。

馬林魚的舒馬克（Skip Schumaker）這次擊敗亞特蘭大勇士的史尼克（Brian Snitker）和密爾瓦基釀酒人的康索（Craig Counsell），拿下國家聯盟（NL）年度最佳總教練獎，是隊史第4人。

儘管馬林魚前一年苦吞93敗，但首次擔任總教練的舒梅克接掌兵符後便大膽宣告，即便球隊與上季皆拿下101勝的亞特蘭大勇士、紐約大都會，以及前一年的國聯冠軍費城費城人同在國聯東區，但馬林魚會殺出重圍、打進季後賽。

球季開打的前14場比賽，馬林魚勝率過半，跌破眾人眼鏡；但下半季開打時，他們曾吞下一波本季最長的8連敗。

8月30日時，馬林魚勝率跌破5成，但在接下來對洛杉磯道奇、費城人、釀酒人等勁敵的系列賽中都占得上風，因此即便季末碰上包括艾坎塔拉（SandyAlcantara）、培瑞斯（Eury Perez）等主力球員受傷的問題，舒梅克仍舊率領馬林魚重返20年來首次季後賽。