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MLB／傳大谷翔平願接受短約 年薪可能破薛則和韋蘭德紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 法新社
大谷翔平。 法新社

大谷翔平休賽季會加盟哪支球隊備受球迷關注，許多媒體都看好他能拿到5億美元大合約，但《ESPN》記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）指出，大谷有可能簽下年薪極高的短約。

岡薩雷茲提到，5億美元合約是北美運動前所未見的里程碑，但熟悉大谷的消息人士指出，大谷對簽短約持開放態度，這可能會吸引更多球隊追求。目前最高年薪由老將薛則（Max Scherzer）和韋蘭德（Justin Verlander）共同保持，他們的年薪都是4333萬美元。

大聯盟官網分析，這個想法有道理，因為大谷季末接受肘部手術，確定不會在2024年投球，大谷可能在2025年以二刀流身分回歸，因此先簽下短約，明年再跳出球員選項也是一種選擇，大谷明年7月才滿30歲，還有足夠時間。

先前報導指出，道奇、巨人和遊騎兵是大谷爭奪戰大熱門。官網認為，如果大谷願意簽短約，小市場球隊也會加入，可能引發前所未見的狂熱。

大谷翔平

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