MLB／「不是個輕鬆的賽季」 卡洛爾成響尾蛇隊史首位新人王

今日大聯盟年度新人王出爐，台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）和金鶯隊內野強打韓德森（Gunnar Henderson）毫無異議全票獲得新人王，是歷史上第5次；季前分居百大新秀前二的兩人同獲新人王，則是史上第2次，上一次是2018年的大谷翔平及亞古納（Ronald Acuna Jr.）。

卡洛爾菜鳥賽季收穫滿滿，是史上首位完成「25轟、50盜」新秀，此外他不僅入選明星賽，還一嘗世界大賽滋味，最終成為響尾蛇隊史第一名新人王，對此他謙虛表示：「這對我們來說不是個輕鬆的賽季，我們經歷許多艱難時刻，並找到方法走出困境，這使我們成為一支緊密且危險的隊伍，就像你在季後賽看到的。」

The future is in good hands. 🤝 pic.twitter.com/xd6Jac6tfb — Arizona Diamondbacks (@Dbacks) 2023年11月14日

卡洛爾季前和球隊簽下8年1.11億美元續約，這筆合約如今看起來投資精準，「這種形式的合約加快很多事情發展，但對我來說，重要的是沒有加快我的學習過程，做為一個菜鳥，我努力保持開放的心態、努力學習，有助於我正確看待一切。」

美聯新人王韓德森則是結束了金鶯隊長達34年的新人王荒，跟卡洛爾開季就火力全開不同，韓德森直到六月獲得單月新秀後表現才逐漸加溫，季末獲得銀棒獎，累積的WAR甚至還超過卡洛爾，他的全壘打、打點、得分都領先全美聯新秀，被巴爾的摩當地媒體評為「年度最佳金鶯」。

The Rookie & The Vet pic.twitter.com/SPplBJO5KI — Baltimore Orioles (@Orioles) 2023年11月14日

談到賽季早期的低迷，韓德森說自己重視過程更勝於結果，「每個人在某個時刻都會遇到類似事情，碰巧我的是在年初，當時我感覺自己在正確的道路上，一開始我打得強勁都沒好結果，但最終它們漸漸能落地形成安打，成績便開始起飛。」

雖然本季金鶯在分區系列賽遭到冠軍遊騎兵隊橫掃，但韓德森仍充滿期待，他說：「能夠度過一開始的難關是最重要的事，因為有些人可能會深陷其中難以克服，我感謝球隊讓我經歷一切，並共同度過美好的一年，我討厭賽季的結局，但這也有益處，我們會讓它成為下賽季的燃料。」