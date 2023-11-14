快訊

赴加薩救援！急診醫洪上凱：別叫我英雄 我任務未完成

開箱vivo X100規格衝頂超有誠意！只賣17K台網友不期待「過海價」

川普大姊陳屍紐約公寓享壽86歲 曾批弟「虛假殘忍、不值得信賴」

MLB／「不是個輕鬆的賽季」 卡洛爾成響尾蛇隊史首位新人王

聯合新聞網／ 綜合報導
卡洛爾以全票之姿獲得新人王殊榮。 法新社
卡洛爾以全票之姿獲得新人王殊榮。 法新社

今日大聯盟年度新人王出爐，台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）和金鶯隊內野強打韓德森（Gunnar Henderson）毫無異議全票獲得新人王，是歷史上第5次；季前分居百大新秀前二的兩人同獲新人王，則是史上第2次，上一次是2018年的大谷翔平及亞古納（Ronald Acuna Jr.）。

卡洛爾菜鳥賽季收穫滿滿，是史上首位完成「25轟、50盜」新秀，此外他不僅入選明星賽，還一嘗世界大賽滋味，最終成為響尾隊史第一名新人王，對此他謙虛表示：「這對我們來說不是個輕鬆的賽季，我們經歷許多艱難時刻，並找到方法走出困境，這使我們成為一支緊密且危險的隊伍，就像你在季後賽看到的。」

卡洛爾季前和球隊簽下8年1.11億美元續約，這筆合約如今看起來投資精準，「這種形式的合約加快很多事情發展，但對我來說，重要的是沒有加快我的學習過程，做為一個菜鳥，我努力保持開放的心態、努力學習，有助於我正確看待一切。」

美聯新人王韓德森則是結束了金鶯隊長達34年的新人王荒，跟卡洛爾開季就火力全開不同，韓德森直到六月獲得單月新秀後表現才逐漸加溫，季末獲得銀棒獎，累積的WAR甚至還超過卡洛爾，他的全壘打、打點、得分都領先全美聯新秀，被巴爾的摩當地媒體評為「年度最佳金鶯」。

談到賽季早期的低迷，韓德森說自己重視過程更勝於結果，「每個人在某個時刻都會遇到類似事情，碰巧我的是在年初，當時我感覺自己在正確的道路上，一開始我打得強勁都沒好結果，但最終它們漸漸能落地形成安打，成績便開始起飛。」

雖然本季金鶯在分區系列賽遭到冠軍遊騎兵隊橫掃，但韓德森仍充滿期待，他說：「能夠度過一開始的難關是最重要的事，因為有些人可能會深陷其中難以克服，我感謝球隊讓我經歷一切，並共同度過美好的一年，我討厭賽季的結局，但這也有益處，我們會讓它成為下賽季的燃料。」

卡洛爾

相關新聞

MLB／台美混血卡洛爾全票奪國聯新人王 千賀滉大排第2

大聯盟新人王開獎，今年票選結果毫無懸念，締造史上第5次兩聯盟新人王都是全票當選，金鶯隊韓德森（Gunnar Hender...

MLB／吃了誠實豆沙包？洋基總管：我們都知道史丹頓容易受傷

洋基隊今天宣布休賽季第一筆補強，聘請勞森（James Rowson）擔任打擊教練，他過去曾在洋基農場任教，與「法官」賈吉（Aaron Judge）關係密切。 洋基除補強打擊教練外，還需找人接板凳

MLB／台美混血小巨人卡洛爾不畏大場面 高中教練：打破人們刻板印象

美國職棒選手卡洛爾的高中教練說，卡洛爾個子不高，但打起球來完全是另一回事。卡洛爾與生俱來的速度與專注的性格讓他打出自己的...

MLB／「不是個輕鬆的賽季」 卡洛爾成響尾蛇隊史首位新人王

今日大聯盟年度新人王出爐，台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）和金鶯隊內野強打韓德森（Gunnar Henderson）毫無異議全票獲得新人王，是歷史上第5次；季前分居百大新秀前二的兩人

MLB／「宇宙勇」輪值有隱憂 傳鎖定同區費城人強投諾拉

勇士隊本季寫下聯盟最佳戰績，沒想到卻在分區系列賽意外落馬，輪值深度是季末補強頭號重點，今年自由市場上有許多優質先發投手待價而沽，據傳勇士最感興趣的是同區費城人隊的輪值二把手諾拉（Aaron Nola）

MLB／千賀滉大新人王排第2 吉田正尚獲3票有2張是日媒

大聯盟今天公布新人王得主，金鶯隊韓德森（Gunnar Henderson）、響尾蛇隊台美混血卡洛爾（Corbin Car...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。