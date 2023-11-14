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MLB／台美混血卡洛爾全票奪國聯新人王 千賀滉大排第2

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台美混血卡洛爾贏得國聯新人王。 路透社
台美混血卡洛爾贏得國聯新人王。 路透社

大聯盟新人王開獎，今年票選結果毫無懸念，締造史上第5次兩聯盟新人王都是全票當選，金鶯隊韓德森（Gunnar Henderson）、響尾蛇隊台美混血卡洛爾（Corbin Carroll）各自收下美聯、國聯新人王。

卡洛爾本季出賽155場，以2成85打擊率敲出161支安打、25轟、76分打點、54盗，成為史上第一位在菜鳥球季完成25轟50盜的選手，過去最接近這項標竿的新人為2012年楚奧特（Mike Trout）30轟、49盗。

卡洛爾的滿分150分之後，大都會隊日籍投手千賀滉大拿到22張第二名選票、5張第三名選票，總分71分排名第2；道奇隊奧特曼（James Outman）第二名、第三名選票各5張，總分20分排名第三。

金鶯隊韓德森獲得美聯新人王。 美聯社
金鶯隊韓德森獲得美聯新人王。 美聯社

韓德森本季出賽150場，以2成55打擊率敲出143支安打、28轟、82打點，亦拿到30張第一名選票；守護者隊畢比（Tanner Bibee）拿到20張第二名、7張第三名，總分67分排名第二，紅襪隊卡薩斯則是6張第二名、7張第三名，總分25分排名第三。

前一次兩聯盟新人王都是全票當選，為2017年洋基隊賈吉（Aaron Judge）、道奇隊貝林傑（Cody Bellinger）。

轉戰大聯盟第一年，千賀滉大以優異表現在國聯新人王票選中居第2。 美聯社
轉戰大聯盟第一年，千賀滉大以優異表現在國聯新人王票選中居第2。 美聯社

卡洛爾 道奇 韓德森

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