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MLB／大谷翔平爭奪戰領先者不是道奇 美媒：遊騎兵最有機會

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平(左)。 美聯社
大谷翔平(左)。 美聯社

大谷翔平成為自由球員後，外界預期他能拿5億美元鉅約。不過《The Athletic》記者鮑登（Jim Bowden）認為，大谷的首要考量是贏球，因此遊騎兵是大谷爭奪戰最大熱門。

日前《舊金山紀事報》記者席亞（John Shea）指出，巨人能開出超過5億美元合約，成為大谷爭奪戰領先者。鮑登雖相信巨人能開高價，但不會是大谷下家，因為巨人今年戰績79勝83敗，近7年第6次勝率不到5成。

「整個過程很清楚，贏球是最重要的，不是最多錢，而是打進季後賽的機會」鮑登說。

道奇已連續11季闖進季後賽，被外界視為大谷翔平最有可能加盟的隊伍。不過鮑登分析遊騎兵才是領先者，「我認為遊騎兵有最大機會簽下他，接著是道奇和水手。贏球確實很重要，我不認為巨人有贏的機會，儘管道奇在名單上，但他們投手陣容有很多問題。」

大谷翔平 遊騎兵 道奇

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