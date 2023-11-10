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MLB／大谷翔平捐手套 「每校3個」原因曝光引發好評

中央社／ 東京10日綜合外電報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

美國職棒大聯盟MLB日籍球星大谷翔平，將捐贈給日本各地小學每校3個、總計約6萬個兒童用手套，並考量到左撇子的需求，獲得日本網友一片好評。

日媒Sponichi Annex報導，大谷翔平為了讓日本孩童享受棒球樂趣，昨天宣布將針對日本境內約2萬所的所有小學，捐贈每校3個兒童用手套，總計捐出約6萬個。

但是外界有疑問玩傳接球僅需2人即可，為何要捐贈每校3個兒童用手套。

廠商今天解釋，捐給每校3個兒童用手套中，其中有2個是右撇子用，其中1個是給左撇子用。

對於大谷細心考慮到左撇子的需求，日本網友讚譽有加稱「大谷還照考慮到占全體不到1%的左撇子孩子，真是太棒了」，還有網友說「可以感受到大谷的用心」。

大谷翔平 大聯盟 棒球

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