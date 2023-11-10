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MLB／大谷翔平二奪銀棒獎 距離朗神日籍選手紀錄差1座

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平生涯第二度奪下銀棒獎。 美聯社
大谷翔平生涯第二度奪下銀棒獎。 美聯社

大聯盟今天公布銀棒獎得主，大谷翔平無意外在美聯指定打擊位置上脫穎而出，生涯第二度拿下這座獎項，距離鈴木一朗保有的日籍選手最多3度銀棒獎紀錄只差一座。

銀棒獎由大聯盟各隊教練團票選產生，給予各位置攻擊表現頂尖的選手肯定。此外，今年首度增設的團隊獎項，同時採計數據和球迷投票，最終由美聯遊騎兵、國聯勇士隊獲獎。

大聯盟公布美聯銀棒獎得主，大谷翔平二度獲獎。圖／取自MLB官方X
大聯盟公布美聯銀棒獎得主，大谷翔平二度獲獎。圖／取自MLB官方X

大谷本季以3成04打擊率敲出151支安打、44轟、95分打點，握有上壘率0.412、整體攻擊指數1.066，大聯盟官網報導中特別提到，「他在完成這些數據的同時，還是一位頂尖先發投手。」

大谷繼2021年再奪銀棒獎，生涯第二度獲獎，而日籍選手紀錄為鈴木一朗在2001、07、09年三度獲獎。

大聯盟公布國聯銀棒獎得主，哈波在指定打擊位置勝出。圖／取自MLB官方X
大聯盟公布國聯銀棒獎得主，哈波在指定打擊位置勝出。圖／取自MLB官方X

兩聯盟共計16隊上榜，其中以勇士隊入選最多，包括一壘手歐森（Matt Olson）、三壘手萊里（Austin Riley）、外野手亞古納（Ronald Acuña Jr., Braves ），道奇隊外野手貝茲（Mookie Betts）第六度獲獎，則是這次名單中獲獎次數最多的選手。

大聯盟 勇士 鈴木一朗

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