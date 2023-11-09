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MLB／71歲華盛頓成為天使教頭 大谷若離隊將有重大改革

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
天使宣布曾任遊騎兵隊總教練的華盛頓（Ron Washington）接堂掌兵符。 美聯社
天使宣布曾任遊騎兵隊總教練的華盛頓（Ron Washington）接堂掌兵符。 美聯社

天使隊連續9年未進季後賽，今天宣布曾任遊騎兵隊總教練的華盛頓（Ron Washington）接堂掌兵符，ESPN指出，天使選擇這位經驗豐富且受人尊敬的教練，若球星大谷翔平以自由球員身分離隊，球隊可能會進行重大改革。

華盛頓現年71歲，最近在大聯盟領軍是2014年，他在遊騎兵領軍8年664勝611敗、勝率5成21，2010、11年奪下美聯冠軍。

這位資深教練確定領軍天使前，在勇士隊擔任三壘指導教練長達7年，ESPN指出，他充滿喜劇性的思考和老派技巧，受到球員和球迷喜愛。

華盛頓和天使簽下兩年合約，成為年紀最大的大聯盟總教練，加入道奇隊羅伯茲（Dave Roberts）的行列，成為第2位現役黑人教頭；太空人隊挑戰世界大賽2連霸失利，另一位黑人總教練貝克（Dusty Baker）上個月宣布退休。

天使最近一次打進季後賽是2014年，大谷效力6個球季毫無機會圓夢，華盛頓也是球隊近7季第5位總教練。

天使 大聯盟 遊騎兵

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