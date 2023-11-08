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MLB／籲紅襪避開5名自由球員 美媒：大谷翔平無法長期二刀流

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

紅襪隊去年開給吉田正尚5年9000萬美元大約，但團隊薪資仍在奢侈稅線下，讓他們今年更有餘力追求大谷翔平。不過《NBC Sports》記者托馬斯（John Tomase）卻警告紅襪要避開5名自由球員，包含大谷翔平。

托馬斯指出，過去3年裡沒有選手比大谷翔平更注重身體，然而大家都知道結果，他球季結束前就接受右手肘手術。大谷翔平2018年接受手肘韌帶重建手術後，很明顯能發現他的身體不適合長期比賽。

托馬斯認為出賽場次是開創紀錄合約的標準，「想要大谷30幾歲還能同時保持打擊和投球高水準是不合理的。給他6億美元很有可能會失敗，如果他動第3次肘部手術，可能結束打擊生涯。」

該報導還點名4位投手，紅襪該避雷，包含塞揚左投史奈爾（Blake Snell）、老虎隊左投羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）、右投吉歐利托（Lucas Giolito）與今年效力紅襪的左投派克斯頓（James Paxton）。

大谷翔平 紅襪

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