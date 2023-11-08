MLB／高薪低就當然不逃脫 貝耶茲續領4年肥約爽當老虎

在執行合約選擇權截止日，老虎隊游擊手貝耶茲（Javy Báez）宣布放棄逃脫合約，繼續待在老虎，意即球隊將履行接下來4年9800萬美元合約，貝耶茲在前兩年火力糟糕近乎墊底，如今這張合約在老虎眼中可說是越發刺眼。

貝耶茲守備能力突出、充滿秀味，曾被譽為「內野魔術師」，他在2021年打出生涯次高31轟、87分打點，OPS來到.813，季末自由市場上被列為「四大游擊」一員，最終以6年1.4億美元大約轉投汽車城，但在來到底特律後，貝耶茲打擊不只是差勁，甚至是近聯盟墊底的程度，本季他在符合規定打席的球員中，攻擊指數只贏過白襪隊的安德森（Tim Anderson）。

貝耶茲曾因選球不佳，被外界質疑退化期來得快，這兩年的打擊也確實每況愈下，本季安打數、全壘打、打點和攻擊指數都是完整球季最慘成績，如果選擇在此時跳脫合約，年薪數字少個0都不無可能，不過兩年時間，這張合約已獲外界一致認為是爛約，貝耶茲甚至還有高達10隊的不可交易條款。

老虎總管哈里斯（Scott Harris）在受訪時說：「我們還沒有獲得最好版本的貝耶茲，而我們得這麼做，這需要全隊的努力，他真的很有動力，只不過我們需要找到另一種方式幫助他。」

和貝耶茲同期被老虎簽下的羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）則顯得兩樣情，本季末同樣有逃脫權的他，今年投出13勝9敗、防禦率3.30生涯年，當然有本錢挑戰大約，羅德里奎茲已在日前成為自由球員，預計將吸引不少對先發投手有需求的強隊目光。