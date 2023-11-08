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MLB／彌補2019年的遺憾 柯爾挑戰洋基22年來首位塞揚獎

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基王牌柯爾今年有高機率一圓塞揚夢。 法新社
洋基王牌柯爾今年有高機率一圓塞揚夢。 法新社

昨日大聯盟公布各大個人獎項決選名單，柯爾（Gerrit Cole）成功入圍美聯塞揚獎，將和藍鳥王牌高斯曼（Kevin Gausman）、雙城強投葛瑞（Jon Gray）競爭，過去兩度在票選以第2飲恨的他，本季呼聲極高，有望成為22年來洋基首位塞揚獎得主。

今年是柯爾生涯第五度在塞揚票選名列前5，2019年跟2021年都有不小機會，不過最終都敗給了該年得主韋蘭德（Justin Verlander）和瑞伊（Robbie Ray），2019年尤為可惜，身為美聯防禦率、三振雙冠王的他，票選中總分僅輸給韋蘭德12分，讓不少球迷直呼殘念。

柯爾本季表現穩健，先發33場比賽拿下15勝4敗，送出222次三振，防禦率2.63、WHIP值0.98是美聯最佳，吃了209局也領先全美聯，無懈可擊的數據讓他在票選中佔盡優勢，隊友賈吉（Aaron Judge）賽季最後一場時對媒體說：「他是比賽中最好的投手，這是柯爾的時代，在場內外他都是王牌的標竿。」

上一次有洋基投手獲得塞揚獎已經要追溯到2001年的「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens），無論是否如願得獎，柯爾都已經在隊史留名，本季他的防禦率是隊史43年來最低，也是隊史首位連3個賽季投出至少200K的強投。

至於國聯塞揚票選則以教士史奈爾（Blake Snell）挑戰雙聯盟塞揚獎加冕最有看頭，另兩名競爭者則是響尾蛇隊賈倫（Zac Gallen）和巨人隊韋柏（Logan Webb）。

柯爾 洋基

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