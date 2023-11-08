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MLB／百敗坦隊到百勝勁旅只花兩年 金鶯艾力亞斯獲年度總管
大聯盟年度獎項在休賽季陸續出爐，今天公布的年度最佳總管由金鶯隊艾力亞斯（Mike Elias）獲得，就在兩年前金鶯還是支狂吞110敗的墊底球隊，如今已搖身一變成為美聯勁旅，艾力亞斯接任總管後積極耕耘農場的操作總算收到甜美果實。
艾力亞斯擔任球隊總管來到第5個賽季，從太空人出身的他信奉數據野球，曾在2017年隨隊獲得世界大賽冠軍，接下當時百廢待舉的金鶯重建任務後，他也幾乎用了與太空人崛起同一套方式，透過選秀大量囤積新秀資產、奠定年輕強打基石，在他任期內，球探人數大幅增加、金鶯也在多明尼加開設棒球學校挖掘海外人才。
艾力亞斯在季前受訪時曾自信表示：「我相信我們的重建已經過去，我們有很棒的機會在未來幾年內，成為一支非常、非常有競爭力的隊伍。」他的信心獲得驗證，去年相隔6個賽季勝率再度高於5成的金鶯，本季戰績展翅高飛，一舉衝破百勝成為美聯頭號種子。
金鶯最令人期待之處，莫過於在收成這麼多頂尖新秀後，坐擁6名前50大新秀的農場系統依舊被大聯盟評比為第1，目前位在3A的2022年狀元郎哈勒戴（Jackson Holliday）更和過去的兩大基石韓德森（Gunnar Henderson）、拉契曼（Adley Rutschman）一樣，獲得大聯盟頭號新秀肯定。
雖然金鶯在睽違已久的季後賽遭到遊騎兵隊清盤淘汰，不過仍舊是個收穫滿滿的賽季，除了艾力亞斯獲得年度總管，主帥海德（Brandon Hyde）和三壘手韓德森都被外界視為年度總教練和新人王的熱門人選。
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