MLB／道奇總裁迷大谷 美媒看好落腳道奇、也有人猜遊騎兵

天使隊獨家談判權時限已過，日本「二刀流」好手大谷翔平正式進入自由球員市場，根據大聯盟官網報導，至少有8支球隊對他有興趣，不少媒體預估道奇隊會是領跑者，原因是弗里德曼（Andrew Friedman）對大谷十分著迷。

弗里德曼是道奇球團總裁，今年3月經典賽他曾親自飛到日本觀察日本隊集訓，除了鎖定今年提出入札的山本由伸外，當時陣中還有大谷翔平，弗里德曼當時表示：「根據大聯盟和球員工會的規定，我現在不能針對這件事發言。」

道奇總裁弗里德曼。 美聯社

根據「ESPN」資深記者歐尼（Buster Olney）看好道奇隊成為強力競爭者，他表示：「道奇隊內部人士表示，弗里德曼對大谷十分著迷，弗里德曼會想辦法簽下大谷。」但目前合理推斷是遊騎兵隊，球團有足夠預算也有空間等待大谷治療傷勢回到二刀流。

此外，歐尼也指出，有一名大谷友人表示，大谷已經知道自己想去哪個球隊，只是等待經紀人的溝通好確定最終合約。

有4名FoxSports的專家針對大谷翔平落腳處進行預測，其中3人選擇道奇，另1人猜測為巨人隊；「The Athletic」記者鮑登（Jim Bowden）則預測大谷會與遊騎兵隊簽約，道奇、水手隊也是有力競爭者。

「 MLB Network」資深記者海曼（Jon Heyman）則指出，道奇隊沒有對馬丁尼茲（J.D. Martinez）提出合格報價，一部分原因與大谷有關，馬丁尼茲今年以指定打擊為主，與大谷位置重疊。