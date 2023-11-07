MLB／想要組日本強投連線？據傳大都會「迷戀」山本由伸

日本大賽結束後，歐力士也隨即宣告同意王牌山本由伸以入札方式挑戰大聯盟，預料將展開一波搶人大戰，除了道奇、洋基等豪門球隊有意追逐，紐約的另一位「富爸爸」柯恩（Steve Cohen）也對山本頗有興趣，尤其是今年吃到千賀滉大的甜頭後，更加深了組成日投連線的想法。

今年自由市場上襲來「亞洲潮」，除了眾所矚目的大谷翔平，山本由伸還在官網自由球員中高居第2，年輕加上在日本屠殺般的成績，是他能夠在自由市場與史奈爾（Blake Snell）、諾拉（Aaron Nola）等一票強投並駕齊驅的原因，目前已經有8支球隊與山本團隊接觸。

報導中指出，大都會對於山本由伸的喜好已經到了「迷戀」的程度，去年他們以5年7500萬美元簽下的千賀滉大投報率極高，今年扛起隊上王牌的同時，還在國聯防禦率排行榜名列第2，讓大都會對日本投手更有信心，外媒《The Athletic》表示，千賀私下極力推動兩人聚首，山本本人對在大城市打球的想法也有所嚮往。

不過近期也傳出，紅雀隊是追逐山本由伸的大黑馬，本季先發輪值殘破的他們希望能在自由市場找來兩名先發投手，再透過交易補足先發深度，紅雀與山本有不少淵源，紅雀特別助理史雷特（Matt Slater）過去曾在歐力士隊擔任顧問長達17年，幫助球隊引進許多來自亞洲職棒的球員，包括米克拉斯（Miles Mikolas）、吳昇桓等人。

除此之外，紅雀外野手努特巴爾（Lars Nootbaar）是與山本由伸攜手奪冠的經典賽隊友；山本的美國經紀人沃夫（Joel Wolfe）旗下有另一名紅雀巨星亞瑞納多（Nolan Arenado），都替紅雀搶人再添優勢。