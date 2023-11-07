MLB／守護者找剛退役的佛特執教 洋基門多薩接任大都會教頭

世界大賽落幕5天，各隊開始進行休賽季陣容調整，守護者宣布去年才退休的佛特（Stephen Vogt）擔任新總教練，大都會則由前洋基板凳教練門多薩（Carlos Mendoza）接任。

資深總教練法蘭柯納（Terry Francona）今年宣布退休，因此守護者教頭一職出現空缺。佛特擁有10年大聯盟資歷，他去年擔任水手隊牛棚教練，據大聯盟官網報導，他受到很多教練喜愛，擁有出色棒球智商且總是擔任球隊領袖，對於年輕的守護者隊可能是完美選擇。

前洋基板凳教練門多薩接任大都會總教練職務。 美聯社

大都會過去7季換了6位總教練，沒有任何人執教超過2年。據ESPN報導，大都會總教練頭號人選是康索（Craig Counsell），但他被小熊隊以5年4000萬美元天價挖走，因此大都會趕緊搶下門多薩。

現年43歲的門多薩過去15年都在洋基體系工作，最近4季都是布恩（Aaron Boone）的板凳教練。大聯盟官網報導提到，曼多薩執教風格和前大都會總教練蕭瓦特（Buck Showalter）截然不同，他個性和藹可親，如果有需要，也會確實執行處分。