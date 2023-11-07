MLB／台美混血卡洛爾入圍新人王 對手是千賀滉大跟奧特曼

大聯盟今天公布年度獎項決選名單，台美混血的響尾蛇強打卡洛爾（Corbin Carroll）毫無意外入選，ㄧ同入圍的有日籍強投千賀滉大以及道奇外野手奧特曼（James Outman），讓國聯新人王的票選很有亞洲味。

卡洛爾季前名列大聯盟第二號新秀，以菜鳥之姿打出明星賽季，本季繳出25轟，跑出國聯次多的54盜，身手相當全能，各項數據在隊中都名列前茅，高達.868的攻擊指數是全隊最高；季後賽也絲毫不怯場，有2轟、10打點貢獻，不只鎖定新人王寶座，甚至被預估能分到不少張MVP選票。

Your 2023 @officialBBWAA NL Jackie Robinson Rookie of the Year Award finalists:



Corbin Carroll

James Outman

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大都會隊的千賀滉大預計會是卡洛爾的最大勁敵，上個賽季還在日職的千賀，可說是日投挑戰大聯盟的最新力作，轉戰美國首年拿下12勝7敗、202次三振，2.98的防禦率在國聯更僅次於塞揚獎熱門人選史奈爾（Blake Snell），在大都會交易走兩大塞揚名投後扛起球隊王牌一職。

道奇隊小將奧特曼本季接班貝林傑（Cody Bellinger）離開後留下的中外野手空缺，有23轟、16盜好表現，在防守端也絲毫不含糊，本季WAR值達到3.3，在球隊打者群只輸給兩大球星貝茲（Mookie Betts）和弗里曼（Freddie Freeman）。

Your 2023 @officialBBWAA AL Jackie Robinson Rookie of the Year Award finalists:



Tanner Bibee

Triston Casas

Gunnar Henderson pic.twitter.com/uxucUjrgHv — MLB (@MLB) 2023年11月6日

另一邊的美聯則是由金鶯隊內野新希望韓德森（Gunnar Henderson）領銜，對決守護者隊投手拜比（Tanner Bibee）、紅襪隊卡薩斯（Triston Casas），新人王得主將於11月13日公佈。