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MLB／交易市場上潛在巨星？索托、阿隆索都可能被送走

聯合新聞網／ 綜合報導
阿隆索(左)、索托(右)都曾拿過全壘打大賽冠軍，明年兩人將成為自由市場上的大物。 美聯社
阿隆索(左)、索托(右)都曾拿過全壘打大賽冠軍，明年兩人將成為自由市場上的大物。 美聯社

隨著遊騎兵隊奪下隊史首冠，大聯盟休賽季也蓄勢待發，除了由大谷翔平引領的自由市場，交易也是眾球隊鎖定的補強一環，除了伯恩斯（Corbin Burnes）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）等強投早前已有交易謠言，近期更傳出索托（Juan Soto）、阿隆索（Pete Alonso）這些無法達成續約共識的重砲手可能被母隊送走。

教士隊近期宣告不執行先發投手瓦卡（Michael Wacha）2年3200萬美元的球隊選擇權，令外界感到意外，因為瓦卡本季拿下14勝，防禦率僅3.22，在下半季撐起輪值，此舉也顯示出教士有節省開支的打算。根據報導，教士希望在冬天省下5000萬美元的團隊薪資，明年薪資2700萬美元的索托就成為交易的可能人選。

索托將於明年季末成為自由球員，年僅25歲的他是市場上罕見的少年強打，經紀人「吸血鬼」波拉斯（Scott Boras）早早放話要替他爭取史上最大合約，也讓陣中有多筆長約的教士相當頭痛，據傳大都會、水手、小熊等隊可能將目光放在他身上。

此外大都會全壘打王阿隆索同樣可能因合約談不攏轉戰新東家，近期他也成為波拉斯經紀團隊旗下一員，曾有不具名的國聯總管透露：「大都會原有有很多機會可以續約阿隆索，但始終沒能簽下合約，雙方的未來已無須多言。」

大都會在季中大交易清掉不少主力後，老闆科恩（Steve Cohen）就對外宣告未來兩年會是球隊重整期，到期約的阿隆索是陣中少有的交易籌碼，在本周的總管會議，藍鳥、水手都有可能向大都會探詢價碼。

大都會 教士 Corbin Burnes Juan Soto

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