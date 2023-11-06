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MLB／與吉田正尚再當隊友？傳紅襪有意爭取山本由伸

聯合新聞網／ 綜合報導
山本由伸。 美聯社
山本由伸。 美聯社

紅襪隊今年打出78勝84敗戰績，在美聯東區墊底。球隊日前宣布2013年世界大賽冠軍成員布雷斯洛（Craig Breslow）擔任球隊新總管，日職歐力士王牌山本由伸今天正式挑戰大聯盟，紅襪隊也被傳出有意爭取。

紅襪近期決定不執行前塞揚強投克魯柏（Corey Kluber）的球隊選項，38歲老將透納（Justin Turner）則不執行球員選項，進入自由市場，他今年累積23轟、95分打點，打擊率0.276。

山本由伸今天確定透過入札制挑戰大聯盟，美國媒體CBS推測，他有機會獲得2億美元。山本的經紀人是沃夫（Joel Wolfe），目前旗下有千賀滉大、達比修有及鈴木誠也等3名日本球員，山本的歐力士前隊友吉田正尚去年則靠知名經紀人「吸血鬼」波拉斯（Scott Boras），談到一份5年9000萬美元肥約。

山本由伸今年在日職16勝6敗，防禦率1.21，連3年奪下澤村賞，他是否會和吉田正尚再續前緣值得關注。《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）日前發文稱紅襪和山本有聯繫，大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）也透露，紅襪、道奇和大都會是山本潛在下家。

山本由伸 紅襪

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