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MLB／金河成擊敗貝茲、艾德曼 奪下國聯金手套工具人
大聯盟金手套獎今天出爐，教士隊內野手金河成在國聯工具人勝出，成為首位奪下金手套獎的南韓球員。
金河成效力教士3個球季，今年出賽152場，繳出打擊率2成60、全壘打17支、打點60分的成績，3個數字都寫下個人單季最佳紀錄，主要擔任二壘手，兼任游擊、三壘區任務。
大聯盟從去年起增加金手套工具人，表彰防守多功能性的球員，金河成今年擊敗道奇隊貝茲（ Mookie Betts）、紅雀隊二壘手艾德曼（Tommy Edman），寫下南韓球員難得紀錄。
金河成去年在金手套游擊手獲得提名，今年總算不再遺憾。
大聯盟亞洲球員最驚人紀錄是鈴木一朗，從2001年加盟水手隊起，連續10個球季奪下金手套外野手。
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