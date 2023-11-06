MLB／金河成擊敗貝茲、艾德曼 奪下國聯金手套工具人

大聯盟金手套獎今天出爐，教士隊內野手金河成在國聯工具人勝出，成為首位奪下金手套獎的南韓球員。

金河成效力教士3個球季，今年出賽152場，繳出打擊率2成60、全壘打17支、打點60分的成績，3個數字都寫下個人單季最佳紀錄，主要擔任二壘手，兼任游擊、三壘區任務。

大聯盟從去年起增加金手套工具人，表彰防守多功能性的球員，金河成今年擊敗道奇隊貝茲（ Mookie Betts）、紅雀隊二壘手艾德曼（Tommy Edman），寫下南韓球員難得紀錄。

金河成去年在金手套游擊手獲得提名，今年總算不再遺憾。

大聯盟亞洲球員最驚人紀錄是鈴木一朗，從2001年加盟水手隊起，連續10個球季奪下金手套外野手。