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MLB／FA評價僅次於大谷翔平 山本由伸合約將達2億美元

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
日職總冠軍賽昨天落幕，歐力士隊挑戰2連霸失利，王牌投手山本由伸確定透過入札制挑戰大聯盟，美國媒體CBS推測，年僅25歲的山本有機會獲得2億美元（約合台幣64億2850萬元）合約。（取材自X平台）
日職總冠軍賽昨天落幕，歐力士隊挑戰2連霸失利，王牌投手山本由伸確定透過入札制挑戰大聯盟，美國媒體CBS推測，年僅25歲的山本有機會獲得2億美元（約合台幣64億2850萬元）合約。（取材自X平台）

日職總冠軍賽昨天落幕，歐力士隊挑戰2連霸失利，王牌投手山本由伸確定透過入札制挑戰大聯盟，美國媒體CBS推測，年僅25歲的山本有機會獲得2億美元（約合台幣64億2850萬元）合約。

洋基隊在2014年和田中將大簽下7年1億5500萬美元合約，寫下大聯盟亞洲球員新紀錄，合約總值目前仍在史上排名56；CBS指出，考慮到山本的年齡，不管有能力競爭、或是重建的球隊，都可以證明追求他很合理，2億美元合約是不錯的選擇。

「二刀流」巨星大谷翔平是自由球員（FA）市場最大咖球員，山本被喻為第2號人物，歐力士昨天宣布他將挑戰大聯盟後，需要幾天時間提交申請，大聯盟官方才能正式宣布山本成為自由球員，接下來將有45天的時間與各隊協商。

山本從2017年起效力歐力士，7個球季投出70勝29敗1救援、防禦率1.82，近3季都是太平洋聯盟三冠王，也連續奪下澤村賞。

對於即將展開大聯盟之旅，他說：「大聯盟是全球棒壇最高殿堂，但要離開歐力士也感到有點難過，因為我很愛這支球隊，在這裡有很多很好的經歷，過去7年成長很多。」

山本也是繼日本火腿隊29歲投手上澤直之後，日職本季第2位透過入札制挑戰大聯盟的球員，洋聯連兩年救援王、樂天隊「守護神」松井裕樹也可能挑戰大聯盟。

大聯盟 歐力士 自由球員 山本由伸

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