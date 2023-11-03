MLB／大谷翔平連2年入圍銀棒獎 再度對決太空人艾瓦瑞茲

大聯盟球員工會今天公布球員選擇獎（Players Choice Awards）得獎名單，大谷翔平獲選美聯最傑出球員獎，但最大獎年度最佳球員獎被勇士球星亞古納（Ronald Acuna Jr.）拿下，大谷無緣2度雙料獲獎。至於大聯盟官方今天也公布銀棒獎入圍名單，大谷翔平將爭取生涯第2座銀棒獎。

大谷翔平以44轟奪下美聯全壘打王，整體攻擊指數（OPS）1.066大聯盟最佳。投球方面，23場先發防禦率3.14、K/9值11.4，讓他奪下生涯第2座美聯最傑出球員獎。不過年度最佳球員獎被亞古納搶下，他是史上首位40轟50盜球員，整季累積41轟73盜的成績，獲得球員們肯定。

Another unworldly season for the @Angels unicorn 🦄 Shohei Ohtani recorded 44 home runs, 95 RBIs, and 78 extra base hits, and led the majors in slugging (.654), OPS (1.066) and bWAR (10.0). Congrats, Shohei, on being named 2023 #PlayersChoiceAwards AL Outstanding Player! pic.twitter.com/XhV2FkySO0 — MLBPA (@MLBPA) 2023年11月2日

Players’ Choice 🫡 pic.twitter.com/DpdxwPx7RI — Atlanta Braves (@Braves) 2023年11月2日

球員選擇獎出爐後，大聯盟官方今天公布銀棒獎入圍名單，美國時間11月9日將公布得獎者。大谷翔平去年不敵雙城打擊王阿拉斯（Luis Arraez）和太空人重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）只排第三。去得美聯銀棒獎得主艾瓦瑞茲，今年要再度和大谷翔平競爭，本季出賽114場，打擊率0.293、31轟、攻擊指數0.990。

The 2023 AL Silver Slugger finalists are here. 👀



Winners will be revealed on @MLBNetwork at 6 pm ET on November 9! pic.twitter.com/cB0MrQyAGM — MLB (@MLB) 2023年11月2日

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