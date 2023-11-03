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MLB／大谷翔平連2年入圍銀棒獎 再度對決太空人艾瓦瑞茲
大聯盟球員工會今天公布球員選擇獎（Players Choice Awards）得獎名單，大谷翔平獲選美聯最傑出球員獎，但最大獎年度最佳球員獎被勇士球星亞古納（Ronald Acuna Jr.）拿下，大谷無緣2度雙料獲獎。至於大聯盟官方今天也公布銀棒獎入圍名單，大谷翔平將爭取生涯第2座銀棒獎。
大谷翔平以44轟奪下美聯全壘打王，整體攻擊指數（OPS）1.066大聯盟最佳。投球方面，23場先發防禦率3.14、K/9值11.4，讓他奪下生涯第2座美聯最傑出球員獎。不過年度最佳球員獎被亞古納搶下，他是史上首位40轟50盜球員，整季累積41轟73盜的成績，獲得球員們肯定。
球員選擇獎出爐後，大聯盟官方今天公布銀棒獎入圍名單，美國時間11月9日將公布得獎者。大谷翔平去年不敵雙城打擊王阿拉斯（Luis Arraez）和太空人重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）只排第三。去得美聯銀棒獎得主艾瓦瑞茲，今年要再度和大谷翔平競爭，本季出賽114場，打擊率0.293、31轟、攻擊指數0.990。
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