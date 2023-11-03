MLB／464轟重砲克魯茲宣布退休 19年球員生涯畫下句點

43歲老將克魯茲（Nelson Cruz）生涯累積464轟、7次入選明星賽，他今天在上金鶯隊名將瓊斯（Adam Jones）的Podcast節目上透露，打完冬季聯盟後就要高掛球衣。

據《路透》報導，克魯茲透露今年將參加多明尼加冬季聯盟，相當於告別之旅。瓊斯問：「這是我們最後一次看到克魯茲嗎？」克魯茲回答：「我想是的。」

今年克魯茲以100萬美元加盟教士隊，出賽49場，累積5轟、23分打點，打擊率0.245，他在美國時間7月10日被教士釋出。

克魯茲生涯陸續效力釀酒人、遊騎兵、金鶯、水手、雙城、光芒、國民、及教士，19年生涯累積464轟、1325分打點，打擊率0.274，曾獲得1次美聯全壘打王（2014）和美聯打點王（2017），4度拿下銀棒獎，2011年效力遊騎兵榮獲美聯冠軍賽MVP，不過他曾在2013年藥檢未通過，被禁賽50場。

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