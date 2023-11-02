MLB／響尾蛇教頭難過落淚 不忘幽默「想露營吃冰淇淋」

響尾蛇隊以國聯第6種子身分闖進世界大賽，今天在第5戰0：5不敵遊騎兵隊，主場3連敗後1勝4敗出局，無緣奪下隊史第2座世界大賽冠軍，總教練羅夫洛（Torey Lovullo）在賽後記者會當場落淚，他說：「我很抱歉沒有盡到職責，讓球隊拿到冠軍。」

響尾蛇唯一世界大賽冠軍是2001年，也讓洋基隊終止3連霸，大聯盟近23季未有球隊可以連續兩年封王。

"I'm just sorry. I'm sorry, I didn't do my job to get us there. They want a world championship as badly as we do."



Torey Lovullo's tearful message to Diamondbacks fans. pic.twitter.com/uTOd2z3P95 — PHNX Diamondbacks (@PHNX_Dbacks) 2023年11月2日

羅夫洛從2017年起領軍響尾蛇，前年110敗寫下隊史單季第2慘紀錄，本季暌違6年重返季後賽，84勝雖和馬林魚隊並列晉級12強最少勝紀錄，卻連續扳倒釀酒人、道奇、費城人隊，直到最後一關才輸遊騎兵。

儘管響尾蛇表現獲得高評價，羅夫洛今天在記者會無法保持冷靜，一度淚流滿面，甚至被形容一度目光呆滯。

羅夫洛的妻子、女兒和兩個兒子站在記者會房間後面為他打氣，在場媒體指出，羅夫洛受訪前先看看家人，無法保持冷靜，最痛苦的時刻看到他們在身邊，讓他無法承受，下台擁抱妻子時崩潰哭了，全家人擁抱在一起，這一刻苦樂參半。

An emotional night for Torey Lovullo and his family 💔 pic.twitter.com/tUjiknEtRl — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2023年11月2日

「會這麼痛苦，是因為太在乎了。」羅夫洛說：「我們關心亞利桑納州的球迷，他們支持我們，球員也很努力打拚，腦海中不斷浮現這些事，現在還不能完全克服這一點。」

媒體詢問羅夫洛，需要多久時間才能開始展望明年，他恢復幽默說：「這是好問題，我想逃走躲幾天，找個地方露營，坐在帳篷裡吮吸拇指、吃吃冰淇淋。」

羅夫洛表示，響尾蛇擁有年輕陣容，懂得如何度過162場例行賽，並在季後賽全力奮戰，未來很有看頭。

商品推薦