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MLB／單一季後賽13勝史無前例 遊騎兵首冠打出一堆空前紀錄

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
奪得隊史首冠的遊騎兵，在這次季後賽打出一堆空前紀錄。 路透
奪得隊史首冠的遊騎兵，在這次季後賽打出一堆空前紀錄。 路透

遊騎兵隊今天以5：0擊敗響尾蛇隊，世界大賽4勝1敗封王，不但奪下隊史首冠，也是季後賽從去年開始增至12隊後，史上首支13勝奪冠的球隊，開路先鋒塞米恩（Marcus Semien）說：「我所做的一切都是為了這一刻。」

季後賽原本10席，去年起增加兩席，外卡勢力愈來愈大，分區冠軍不見得占便宜，遊騎兵、響尾蛇在世界大賽形成「外卡大戰」就是最明顯的例子。

費城人隊去年成為史上首支分區排名第3，贏得聯盟冠軍的球隊，季後賽4輪打了17場，以11勝6敗收工，世界大賽2勝4敗不敵太空人隊。

今年遊騎兵更猛，從外卡系列賽起，對光芒隊2連勝、金鶯隊3連勝、太空人4勝3敗、響尾蛇4勝1敗，合計13勝4敗，單一季後賽勝場數是史上新高。

遊騎兵客場11連勝不但是大聯盟、更是北美4大職業運動單一季後賽新紀錄，繼1914年波士頓勇士隊、1969年大都會隊之後，成為史上第3支3年內從單季百敗奪下世界大賽冠軍的球隊。

另外，68歲資深教頭波奇（Bruce Bochy）成為史上第6位贏得4次世界大賽冠軍的總教練，席格僅是第4位兩度獲選世界大賽MVP的球員。

遊騎兵今天打完前7局1：0領先，9局上攻下4分讓響尾蛇飲恨，塞米恩貢獻兩分砲，成為封王大功臣。

遊騎兵先發投手伊瓦迪（Nathan Eovaldi）投6局無失分奪勝，季後賽6場先發投出5連勝，繼2018年效力紅襪隊封王後，再嘗世界大賽冠軍滋味。

伊瓦迪在客場拿下4勝，改寫單一季後賽紀錄，他說：「今天控球有些問題（被揮出4支安打、5次保送），我們的防守再次令人難以置信。」

世界大賽 遊騎兵 響尾蛇

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