快訊

阿嬤咬定「1歲半小孫子偷兩千元」！ 爸爸這樣回應網讚超帥

確定了！南投清境2大停車場 12月起全天計時收費

美穆斯林對拜登喊「不停火沒選票」 猶太選民同樣惹不起

MLB／遊騎兵隊史首冠 客場11連勝成超強奧客是關鍵

中央社／ 鳳凰城1日綜合外電報導
遊騎兵勇奪隊史首冠，今年締造季後賽客場11連勝紀錄，在客場保有「不敗金身」是封王一大關鍵。 路透
遊騎兵勇奪隊史首冠，今年締造季後賽客場11連勝紀錄，在客場保有「不敗金身」是封王一大關鍵。 路透

遊騎兵今天在響尾蛇主場贏球，最終4勝1敗拿下隊史首座世界大賽冠軍。遊騎兵在今年締造季後賽客場11連勝紀錄，在客場保有「不敗金身」是封王一大關鍵。

美國職棒大聯盟MLB德州遊騎兵輸掉今年例行賽最後一戰後，戰績與休士頓太空人同為90勝72敗，比較對戰紀錄後屈居美國聯盟（AL）西區第2，因此得從外卡賽打起。

身為季後賽美聯第5種子的遊騎兵，外卡賽對上第4種子坦帕灣光芒，兩場比賽都在客場作戰，但遊騎兵毫不客氣連拿兩勝晉級。

美聯分區系列賽中，遊騎兵卯上今年戰績101勝、61敗的美聯頭號種子巴爾的摩金鶯，遊騎兵先在客場連拿兩勝，接著在家贏球3戰橫掃金鶯，持續在季後賽挺進。

遊騎兵美聯冠軍賽挑戰去年世界大賽冠軍、今年美聯第2種子休士頓太空人，先聲奪人客場二連勝，但回到主場卻連輸3戰，然而重回太空人主場遊騎兵奇蹟般又連拿兩勝，最終以4勝3負驚險闖進世界大賽。

世界大賽期間，遊騎兵前兩戰在主場1勝1負，跑到響尾蛇主場後卻一口氣連贏3場比賽，成功奪得球隊1961年創隊以來的第一座世界大賽冠軍。

今年世界大賽第3戰，遊騎兵3比1擊敗地主響尾蛇，拿下季後賽客場9連勝，當時就打破紐約洋基1996年和華盛頓國民2019年締造的季後賽客場8連勝紀錄，這次一口氣將季後賽客場連勝推高為11場。

遊騎兵 世界大賽 響尾蛇

延伸閱讀

MLB／遊騎兵開胡後剩這5隊未封王 水手慘到連美聯冠軍都是夢

MLB／短短1個月從最痛苦變成王者 波奇讓遊騎兵大翻身

MLB／7局後攻破響尾蛇 遊騎兵客場全勝、隊史63年首冠到手

MLB／遊騎兵聽牌封王機率85% 想起1好球慘劇不敢大意

相關新聞

MLB／單一季後賽13勝史無前例 遊騎兵首冠打出一堆空前紀錄

遊騎兵隊今天以5：0擊敗響尾蛇隊，世界大賽4勝1敗封王，不但奪下隊史首冠，也是季後賽從去年開始增至12隊後，史上首支13...

MLB／席格5戰3轟收第二座世界大賽MVP 史上第4人

2021年遊騎兵隊還是一支單季吞下102敗的球隊，今天他們擊敗響尾蛇隊，拿下隊史63年首座世界大賽冠軍，席格（Corey...

MLB／短短1個月從最痛苦變成王者 教頭波奇讓遊騎兵大翻身

遊騎兵隊今天在世界大賽第5戰以5：0獲勝，系列賽4勝1敗扳倒響尾蛇隊，成軍62年終於奪下隊史首冠，68歲資深教頭波奇（B...

MLB／遊騎兵開胡後剩這5隊未封王 水手慘到連美聯冠軍都是夢

響尾蛇隊今天在主場爆滿48511名觀眾前，以0：5不敵遊騎兵隊，世界大賽1勝4敗落幕，挑戰隊史第2冠失利；遊騎兵成為現役...

MLB／「故事哥」史托瑞表現不佳 美媒評紅襪最糟3筆合約有他

紅襪隊今年團隊薪資來到1.83億美元排聯盟第13名，但戰績78勝84敗美東墊底。美媒《FanSided》也撰文點出紅襪近年最後悔的3筆合約。 紅襪2019年以5年1.45億美元價碼提前續約左投「

MLB／遊騎兵隊史首冠 客場11連勝成超強奧客是關鍵

遊騎兵今天在響尾蛇主場贏球，最終4勝1敗拿下隊史首座世界大賽冠軍。遊騎兵在今年締造季後賽客場11連勝紀錄，在客場保有「不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。