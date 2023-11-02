MLB／遊騎兵隊史首冠 客場11連勝成超強奧客是關鍵
遊騎兵今天在響尾蛇主場贏球，最終4勝1敗拿下隊史首座世界大賽冠軍。遊騎兵在今年締造季後賽客場11連勝紀錄，在客場保有「不敗金身」是封王一大關鍵。
美國職棒大聯盟MLB德州遊騎兵輸掉今年例行賽最後一戰後，戰績與休士頓太空人同為90勝72敗，比較對戰紀錄後屈居美國聯盟（AL）西區第2，因此得從外卡賽打起。
身為季後賽美聯第5種子的遊騎兵，外卡賽對上第4種子坦帕灣光芒，兩場比賽都在客場作戰，但遊騎兵毫不客氣連拿兩勝晉級。
美聯分區系列賽中，遊騎兵卯上今年戰績101勝、61敗的美聯頭號種子巴爾的摩金鶯，遊騎兵先在客場連拿兩勝，接著在家贏球3戰橫掃金鶯，持續在季後賽挺進。
遊騎兵美聯冠軍賽挑戰去年世界大賽冠軍、今年美聯第2種子休士頓太空人，先聲奪人客場二連勝，但回到主場卻連輸3戰，然而重回太空人主場遊騎兵奇蹟般又連拿兩勝，最終以4勝3負驚險闖進世界大賽。
世界大賽期間，遊騎兵前兩戰在主場1勝1負，跑到響尾蛇主場後卻一口氣連贏3場比賽，成功奪得球隊1961年創隊以來的第一座世界大賽冠軍。
今年世界大賽第3戰，遊騎兵3比1擊敗地主響尾蛇，拿下季後賽客場9連勝，當時就打破紐約洋基1996年和華盛頓國民2019年締造的季後賽客場8連勝紀錄，這次一口氣將季後賽客場連勝推高為11場。
MLB季後賽對戰表
▪ 遊騎兵4-1淘汰響尾蛇奪隊史首冠 這裡看2023MLB世界大賽比分與賽程表
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