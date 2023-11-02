MLB／「故事哥」史托瑞表現不佳 美媒評紅襪最糟3筆合約有他
紅襪隊今年團隊薪資來到1.83億美元排聯盟第13名，但戰績78勝84敗美東墊底。美媒《FanSided》也撰文點出紅襪近年最後悔的3筆合約。
紅襪2019年以5年1.45億美元價碼提前續約左投「拍賣哥」塞爾（Chris Sale），他2017和2018年共吃下372.1局；2019至2023年只投296.2局，本季塞爾先發20場，主投102.2局送出125K，防禦率4.30，合約明年到期。
第二筆合約是明星游擊手「故事哥」史托瑞（Trevor Story）的6年1.4億美元，該報導指出，失望程度與塞爾有得比，史托瑞也受傷勢所困，今年1月動手肘手術，8月才重返球場。紅襪為了填補空缺啟用多名游擊手，包含我國旅美好手張育成。史托瑞歸隊後出賽43場，打擊率只有0.203、整體攻擊指數（OPS）僅0.566，合約2028年才結束。
第三筆是終結者簡森（Kenley Jansen）的2年3200萬美元，雖然比塞爾和史托瑞好，本季也入選明星賽，不過他只投44.2局，比縮水賽季還少，防禦率3.63是2019年後最差，K9值10.48生涯第2低，合約明年將到期，未來恐無法得到好合約。
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