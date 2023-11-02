快訊

阿嬤咬定「1歲半小孫子偷兩千元」！ 爸爸這樣回應網讚超帥

確定了！南投清境2大停車場 12月起全天計時收費

美穆斯林對拜登喊「不停火沒選票」 猶太選民同樣惹不起

MLB／「故事哥」史托瑞表現不佳 美媒評紅襪最糟3筆合約有他

聯合新聞網／ 綜合報導
紅襪「故事哥」史托瑞。 路透
紅襪「故事哥」史托瑞。 路透

紅襪隊今年團隊薪資來到1.83億美元排聯盟第13名，但戰績78勝84敗美東墊底。美媒《FanSided》也撰文點出紅襪近年最後悔的3筆合約。

紅襪2019年以5年1.45億美元價碼提前續約左投「拍賣哥」塞爾（Chris Sale），他2017和2018年共吃下372.1局；2019至2023年只投296.2局，本季塞爾先發20場，主投102.2局送出125K，防禦率4.30，合約明年到期。

第二筆合約是明星游擊手「故事哥」史托瑞（Trevor Story）的6年1.4億美元，該報導指出，失望程度與塞爾有得比，史托瑞也受傷勢所困，今年1月動手肘手術，8月才重返球場。紅襪為了填補空缺啟用多名游擊手，包含我國旅美好手張育成。史托瑞歸隊後出賽43場，打擊率只有0.203、整體攻擊指數（OPS）僅0.566，合約2028年才結束。

第三筆是終結者簡森（Kenley Jansen）的2年3200萬美元，雖然比塞爾和史托瑞好，本季也入選明星賽，不過他只投44.2局，比縮水賽季還少，防禦率3.63是2019年後最差，K9值10.48生涯第2低，合約明年將到期，未來恐無法得到好合約。

紅襪 張育成

相關新聞

MLB／7局後攻破響尾蛇 遊騎兵客場全勝、隊史63年首冠到手

世界大賽第5戰上演一場投手戰，然而前6局沒被敲安的賈倫（Zac Gallen）被攻破，7局上遊騎兵隊連續3支安打敲回關鍵...

MLB／席格5戰3轟收第二座世界大賽MVP 史上第4人

2021年遊騎兵隊還是一支單季吞下102敗的球隊，今天他們擊敗響尾蛇隊，拿下隊史63年首座世界大賽冠軍，席格（Corey...

MLB／短短1個月從最痛苦變成王者 教頭波奇讓遊騎兵大翻身

遊騎兵隊今天在世界大賽第5戰以5：0獲勝，系列賽4勝1敗扳倒響尾蛇隊，成軍62年終於奪下隊史首冠，68歲資深教頭波奇（B...

MLB／遊騎兵開胡後剩這5隊未封王 水手慘到連美聯冠軍都是夢

響尾蛇隊今天在主場爆滿48511名觀眾前，以0：5不敵遊騎兵隊，世界大賽1勝4敗落幕，挑戰隊史第2冠失利；遊騎兵成為現役...

MLB／「故事哥」史托瑞表現不佳 美媒評紅襪最糟3筆合約有他

紅襪隊今年團隊薪資來到1.83億美元排聯盟第13名，但戰績78勝84敗美東墊底。美媒《FanSided》也撰文點出紅襪近年最後悔的3筆合約。 紅襪2019年以5年1.45億美元價碼提前續約左投「

MLB／單一季後賽13勝史無前例 遊騎兵打出一堆空前紀錄

遊騎兵隊今天以5：0擊敗響尾蛇隊，世界大賽4勝1敗封王，不但奪下隊史首冠，也是季後賽從去年開始增至12隊後，史上首支13...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。