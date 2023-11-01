MLB／席格開轟超越洋基傳奇基特 第2座世界大賽MVP呼聲高
遊騎兵隊今天在世界大賽G4以11：7擊敗響尾蛇隊，順利以3：1聽牌。明星游擊手席格（Corey Seager）第2局轟出兩分砲，成為史上首位在世界大賽累積3轟的游擊手。
響尾蛇今天採取投手車輪戰，2局上三壘有人時派左投尼爾森（Kyle Nelson）對付席格，不料席格逮中86.2英里滑球，將球扛出右外野大牆，這發兩分砲不只讓他成為世界大賽最會轟游擊手，也成為2000年洋基隊基特（Derek Jeter）後，首位世界大賽連2場開轟的游擊手。
席格2020年曾幫助道奇奪冠，並拿下世界大賽MVP。他今年世界大賽前4戰累積3發全壘打、6分打點，打擊率0.235，再度成為MVP熱門。基特也盛讚席格，「這傢伙是我最喜歡的球員，看他打球太有趣了。他站上打擊區總是很專注，為什麼要投給他打？你不能投進好球帶！他非常積極鎖定第一球，他是遊騎兵能走到這的重要原因。」
據《FOX Sports》報導，席格世界大賽MVP賠率遙遙領先第2名的隊友塞米恩（Marcus Semien）。談到即將奪下世界大賽冠軍，席格不敢掉以輕心，「他們（響尾蛇）會奮戰、努力不懈且永不放棄。我們今天早早取得領先後，他們仍在頑強抵抗，我們要準備好下一場比賽。」
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