快訊

日本埼玉醫院槍擊！槍手逃到郵局挾持人質 與警方對峙中

羅生門？「羅姓藝人」遭兔女郎控偷拍性騷 目擊網友還原過程：男方很有禮貌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／遊騎兵連14場季後賽開轟續寫紀錄 客場踢館還沒輸過

聯合新聞網／ 綜合報導
遊騎兵今天以3：1帶走勝利，季後賽續寫客場不敗戰績。 路透社
遊騎兵今天以3：1帶走勝利，季後賽續寫客場不敗戰績。 路透社

遊騎兵隊今天在席格（Corey Seager）兩分砲帶動下，在客場以3：1擊敗響尾蛇隊，世界大賽系列戰取得2：1領先，席格這發全壘打也幫助遊騎兵推進連續場次開轟紀錄，團隊單季後賽連14場開轟是大聯盟新紀錄。

條子軍團本季可說是最強「奧客」，季後賽作客別隊主場還沒吞下敗績，目前處於客場9連勝，超越了2019年的國民隊和1996年的洋基隊，明天持續在客場作戰，有望再推進紀錄。

除此之外，遊騎兵在今年季後賽，只要首局得分就必定贏球，目前9連勝也在進行中，距離歷史紀錄只差一場；目前季後賽連團隊14場開轟，是單一季後賽新紀錄，足見長程火力的魅力，歷史最長是2019至2022年的洋基隊，曾連續23場比賽開轟。

敲出關鍵轟的席格賽後受訪時說：「無論身在何處，我們每天都在努力打好球，除此之外，我不知道還能將這支全壘打歸功給其他事情。」

歷史上7戰4勝的系列賽，前兩戰雙方戰成平手時，拿下G3的球隊有高達69%的機率獲勝，下一場比賽遊騎兵和響尾蛇分別推出希尼（Andrew Heaney）和曼提普利（Joe Mantiply）先發，預料會是牛棚扮演關鍵因素的比賽。

團隊 奧客

相關新聞

MLB／遊騎兵連14場季後賽開轟續寫紀錄 客場踢館還沒輸過

遊騎兵隊今天在席格（Corey Seager）兩分砲帶動下，在客場以3：1擊敗響尾蛇隊，世界大賽系列戰取得2：1領先，席格這發全壘打也幫助遊騎兵推進連續場次開轟紀錄，團隊單季後賽連14場開轟是大聯盟新

MLB／大聯盟前25大自由球員名單出爐 前兩名都是亞洲球星

大聯盟近期更新季末自由市場前25大FA，總共有4名亞洲球員進榜，兩名日籍球星更分居前二，分別是大谷翔平、山本由伸，預計都可以挑戰總值2億美金大合約，在這兩名球星的帶動下，季末自由市場「亞洲潮」蓄勢待發

MLB／查普曼劇場虛驚！遊騎兵先搶世界大賽第2勝、客場完美9連勝

先發投手薛則（Max Scherzer）只投3局傷退，無礙遊騎兵隊搶勝，今天在第3局攻下3分，包括席格（Corey Se...

MLB／超越洋基、國民！遊騎兵季後賽客場9連勝創紀錄

MLB遊騎兵游擊手席格（Corey Seager）今天開轟，助球隊在世界大賽第3戰以3比1擊敗地主響尾蛇，取得2勝1敗領...

2023 MLB世界大賽賽程與比分 G3遊騎兵客場勝響尾蛇取第2勝

聯盟冠軍賽均打滿7戰激烈落幕後，世界大賽組合正式出爐，兩聯盟都由外卡球隊出線，響尾蛇睽違22年、遊騎兵則是相隔12年前進世界大賽，這也是世界大賽首次見到的對戰！

MLB／薛則只投3局傷退單純背部抽筋 無關強襲球

遊騎兵隊今天以3：1擊敗響尾蛇隊，在世界大賽第3戰取勝，系列賽占有2勝1敗上風，兩位傷兵薛則（Max Scherzer）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。