MLB／遊騎兵連14場季後賽開轟續寫紀錄 客場踢館還沒輸過

遊騎兵隊今天在席格（Corey Seager）兩分砲帶動下，在客場以3：1擊敗響尾蛇隊，世界大賽系列戰取得2：1領先，席格這發全壘打也幫助遊騎兵推進連續場次開轟紀錄，團隊單季後賽連14場開轟是大聯盟新紀錄。

條子軍團本季可說是最強「奧客」，季後賽作客別隊主場還沒吞下敗績，目前處於客場9連勝，超越了2019年的國民隊和1996年的洋基隊，明天持續在客場作戰，有望再推進紀錄。

除此之外，遊騎兵在今年季後賽，只要首局得分就必定贏球，目前9連勝也在進行中，距離歷史紀錄只差一場；目前季後賽連團隊14場開轟，是單一季後賽新紀錄，足見長程火力的魅力，歷史最長是2019至2022年的洋基隊，曾連續23場比賽開轟。

敲出關鍵轟的席格賽後受訪時說：「無論身在何處，我們每天都在努力打好球，除此之外，我不知道還能將這支全壘打歸功給其他事情。」

歷史上7戰4勝的系列賽，前兩戰雙方戰成平手時，拿下G3的球隊有高達69%的機率獲勝，下一場比賽遊騎兵和響尾蛇分別推出希尼（Andrew Heaney）和曼提普利（Joe Mantiply）先發，預料會是牛棚扮演關鍵因素的比賽。

商品推薦