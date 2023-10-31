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MLB／查普曼劇場虛驚！遊騎兵先搶世界大賽第2勝、客場完美9連勝

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MLB／查普曼劇場虛驚！遊騎兵先搶世界大賽第2勝、客場完美9連勝

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
席格(右)重砲出擊，幫助遊騎兵客場持續奪勝。 路透社
席格(右)重砲出擊，幫助遊騎兵客場持續奪勝。 路透社

先發投手薛則（Max Scherzer）只投3局傷退，無礙遊騎兵隊搶勝，今天在第3局攻下3分，包括席格（Corey Seager）的兩分砲，終場以3：1擊敗響尾蛇隊，在世界大賽取得2勝1敗優勢，今年季後賽在客場至今是完美的9勝0敗。

面對響尾蛇菜鳥先發投手普法特（Brandon Pfaadt），遊騎兵3局上洛伊（Nathaniel Lowe）二壘打、塞米恩（Marcus Semien）一壘打串聯先下一城，席格補上一發兩分砲，普法特也僅在這局掉分，最終投5.1局被敲4安打、失3分。

遊騎兵由39歲老將薛則先發，第2局被湯瑪斯（Alek Thomas）擊出的強襲球打到背部，第3局續上投手丘看似狀況沒有問題，卻在第4局才剛踏出板凳區，就明顯感覺背部不適，一度手扶欄杆、停下腳步，他的表情扭曲，隨後在投手丘上試投後也知道狀況已經不行，遊騎兵在此時決定換投，薛則此役以3局無失分收工。

據場邊記者透露，薛則步入休息室時表情看起來快哭了，感覺相當失望，而球團隨後也宣布，薛則是因背部緊繃退場。

遊騎兵早早手握3：0領先，戰局一度在查普曼（Aroldis Chapman）把關的8局下出現變化，開局就被李維拉（Emmanuel Rivera）、培多莫（Geraldo Perdomo）連續敲安、丟掉1分，「劇場」很快劇終，查普曼先飆三振，再讓馬提（Ketel Marte）擊出雙殺打。

此役開砲的席格，在季後賽已經累積18轟，追上柯瑞亞（Carlos Correa），並列游擊手在季後賽第2多轟，排名首位為基特（Derek Jeter）的20轟。

此外，遊騎兵今年在外卡系列賽先於光芒主場拿下2勝，分區系列賽在金鶯主場也打下2勝，美聯冠軍賽的4勝則是都在太空人主場取得，再加上今天攻克響尾蛇主場，累積客場9連勝。

遊騎兵 薛則 響尾蛇

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