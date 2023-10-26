MLB／拇指割傷沒問題 薛則：美聯冠軍賽就這樣投

遊騎兵隊先發投手薛則（Max Scherzer）今天右手拇指貼著OK繃在練球，距離世界大賽開打只剩2天時間，薛則表示，這只是割傷，不會影響自己參加世界大賽，因為美聯冠軍賽他就是帶傷上陣。

薛則的割傷是在右手拇指靠近指甲處，今天因為牛棚練投時貼著OK繃被媒體發現，薛則說：「就是個割傷，貼個OK繃就可以投牛棚了，雖然是有點痛，但我可以這樣投球沒有問題，只不過有可能會流血而已。」

事實上，薛則表示，美聯冠軍賽第3戰、第7戰自己登板對抗太空人隊時，就是帶著同樣的割傷上場。這兩場薛則的投球成績是4局被敲5安掉5分、2.2被敲4安掉2分，各挨1轟，球隊成績是1勝1敗。

為何會割傷？薛則認為，主要是自己中間因傷休息了快1個月，原本拇指上的厚繭消失了，「等到復出，皮膚變得比較柔軟，就被割傷了。」

薛則的世界大賽經驗對遊騎兵來說依然重要，這是他第3次參加世界大賽，前兩次是2012年效力老虎隊、2019年效力國民隊。

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