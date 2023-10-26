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MLB／世界大賽首戰 遊騎兵4連勝王牌vs.響尾蛇三振機器
國聯冠軍賽昨天結束，世界大賽首戰先發投手人選今天出爐，遊騎兵隊推出伊瓦迪（Nathan Eovaldi），響尾蛇隊則由賈倫（Zac Gallen）登板，王牌正面對決。
伊瓦迪是生涯第一次在世界大賽先發，2018年在紅襪時是以後援身分經歷世界大賽，今年季後賽4場先發拿下4勝0敗、防禦率2.42，且在美聯外卡、美聯分區系列賽晉級戰，以及美聯冠軍賽第6戰的背水一戰，都為球隊帶回勝利。
遊騎兵隊總教練波奇說：「伊瓦迪有很多時間休息，他已經準備好上場。」伊瓦迪前一次登板是台灣時間10月23日，世界大賽則將在28日開打。
賈倫在例行賽17勝9敗、防禦率3.47，外加220次三振、投了210局，勝投、三振、局數都是響尾蛇第一，三振數更可排入國聯第三。
然而進入賈倫季後賽因對費城人隊2場先發丟掉9分大失血，成績2勝2敗、防禦率5.24不算理想，但投了22.1局仍是響尾蛇隊陣中最多。
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