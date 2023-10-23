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MLB／張育成搭機返美 腦震盪無恙11月啟動訓練

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台灣好手張育成今天搭機前往美國，與在美國的經紀公司會面。圖／取自張育成IG
台灣好手張育成今天搭機前往美國，與在美國的經紀公司會面。圖／取自張育成IG

台灣好手張育成今天深夜透過個人社群平台，透露出人在機場的訊息，目的地是美國，好消息是否近了？經紀公司表示，僅是單純赴美與美國經紀公司碰面，準備恢復訓練。

今年曾效力紅襪隊的張育成，今晚在個人IG限時動態貼出人在桃園機場的照片，引發球迷好奇，是否代表有機會重返美國職棒？

在台經紀公司解釋，張育成日前因受傷回台，養傷一陣子後經醫師評估身體已無恙，考量到11月開始要準備恢復訓練，因此回去美國一趟，在美國的經紀人、經紀公司會安排打擊教練來協助張育成。

張育成今年在大聯盟出賽39場，敲出6轟、18分打點，打擊率1成62，季中遇到左手鉤狀骨骨折開刀，雖然成功復出，但球季尾聲在小聯盟時更因守備時與對手衝撞導致腦震盪，在9月底提前返台，他當時表示，對於重返大聯盟仍有強烈企圖心，但也不排斥加入亞洲的職棒聯盟。

張育成 大聯盟 小聯盟

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