MLB／張育成搭機返美 腦震盪無恙11月啟動訓練
台灣好手張育成今天深夜透過個人社群平台，透露出人在機場的訊息，目的地是美國，好消息是否近了？經紀公司表示，僅是單純赴美與美國經紀公司碰面，準備恢復訓練。
今年曾效力紅襪隊的張育成，今晚在個人IG限時動態貼出人在桃園機場的照片，引發球迷好奇，是否代表有機會重返美國職棒？
在台經紀公司解釋，張育成日前因受傷回台，養傷一陣子後經醫師評估身體已無恙，考量到11月開始要準備恢復訓練，因此回去美國一趟，在美國的經紀人、經紀公司會安排打擊教練來協助張育成。
張育成今年在大聯盟出賽39場，敲出6轟、18分打點，打擊率1成62，季中遇到左手鉤狀骨骨折開刀，雖然成功復出，但球季尾聲在小聯盟時更因守備時與對手衝撞導致腦震盪，在9月底提前返台，他當時表示，對於重返大聯盟仍有強烈企圖心，但也不排斥加入亞洲的職棒聯盟。
MLB季後賽對戰表
▪ 國聯主場必勝、美聯客場不敗成對比 這裡看2023MLB季後賽比分與賽程表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言