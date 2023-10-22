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MLB／史瓦伯國聯冠軍賽第5轟出爐 生涯11轟寫史上新高

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
城人隊核彈頭史瓦伯（Kyle Schwarber）今天再次炸裂，這是他個人生涯在國聯冠軍賽的第11轟，寫下史上最多紀錄。 美國聯合通訊社
城人隊核彈頭史瓦伯（Kyle Schwarber）今天再次炸裂，這是他個人生涯在國聯冠軍賽的第11轟，寫下史上最多紀錄。 美國聯合通訊社

費城人隊核彈頭史瓦伯（Kyle Schwarber）今天再次炸裂，一發陽春砲擴大領先，也是個人生涯在國聯冠軍賽的第11轟，寫下史上最多紀錄，單季國聯冠軍賽5轟也是史上第二高。

費城人隊今天在國聯冠軍賽第5戰面對響尾蛇隊，1局上就先用3支安打攻下2分，6局上史瓦伯轟出一發擊球初速114.1哩、距離461呎的陽春砲，隔一個打席後換哈波（Bryce Harper）開轟，將比數拉開到4：0。

史瓦伯今年季後賽在國聯外卡、國聯分區系列賽都沒開轟，但到了國聯冠軍賽至今4場比賽敲出5轟，在單季聯盟冠軍賽開轟數與2020年席格（Corey Seager）並列國聯最多，美聯最高則是2011年克魯茲（Nelson Cruz）的6轟。

生涯在國聯冠軍賽出賽17場，史瓦伯敲出11發全壘打，超越普荷斯（Albert Pujols）的10轟，排名國聯冠軍賽史上最多，而美聯最多是拉米瑞茲（Manny Ramirez）的13轟，第二多亞土維（Jose Altuve）也有11轟。

費城人 Nelson Cruz Kyle Schwarber 響尾蛇

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