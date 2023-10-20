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MLB／暴打薛則奪勝 太空人扳回一城
遊騎兵隊塞揚投手薛則趕上季後賽復出，昨天卻在美聯冠軍賽第3戰登板慘遭狙擊，先發4局丟5分，讓太空人隊以8：5拿下勝利，從0勝2敗劣勢扳回一城，敲出全壘打的亞土維說：「我們別無選擇，一定要拿下勝利。」
薛則在例行賽尾聲受傷，透過積極訓練加上球隊挺進美聯冠軍賽，讓他獲得再次登板機會，第1局投到95哩球速，然而4局被敲5支安打、丟5分，包含3局上亞土維陽春砲。
「老實說，我犯了一些錯誤，也受到懲罰。」薛則說，季後賽輸球痛苦，但仍要專注未來，雖然第5局沒繼續投，「我覺得自己還能抓出局數，就由教練團決定是否使用我，但手臂狀況很好。」
這是亞土維季後賽第25轟，位居大聯盟史上第2多，也終結個人季後賽連18打席無安打，他說：「系列賽0：2落後，我們別無選擇，一定要拿下勝利，能幫球隊繼續前進，並找回好狀態感覺很棒。」
太空人主砲艾瓦瑞茲也貢獻2安打、2打點，季後賽7場累積11支安打、6轟、10分打點，在球隊居劣勢時依舊維持穩定表現，他說：「這支球隊沒有人感到驚慌失措，可以從每個人的臉上看出，沒有驚慌，而是充滿信心。」
太空人王牌投手哈維爾5.2局僅被敲3安，失兩分拿下勝投；遊騎兵雖有新秀容恩單場兩支兩分砲努力追趕，但未能上演奇蹟，終止季後賽7連勝。
MLB季後賽對戰表
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