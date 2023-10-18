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MLB／響尾蛇速度戰被費城人投捕壓制？卡洛爾：得先上壘
響尾蛇隊在分區系列賽橫掃百勝道奇，國聯冠軍賽面對費城人隊卻苦吞2連敗。響尾蛇在例行賽盜壘166次排大聯盟第2，面對費城人卻沒盜壘成功過。對此，以速度見長的台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）點出關鍵，「我們要先上壘。」
響尾蛇教頭羅夫洛（Torey Lovullo）受訪時說，「我們要打出響尾蛇球風，現在看到的不是我們長期以來的表現，我們必須重新團結，找方法完成任務。」羅夫洛指的球風就是速度戰，他曾在系列賽前自豪，跑壘速度是響尾蛇最大威脅。
國聯冠軍戰響尾蛇2戰只擊出8安打，選到3次保送，上壘率僅0.167。本季上演54次盜壘成功的卡洛爾這系列賽7打數1安打，他說，「要從打擊開始，對吧？我們必須先上壘，必須擊出安打，當我們無法上壘，不會看起來像人們期望看到的球隊。」
官網報導指出，費城人投捕限制響尾蛇速度，王牌投手惠勒（Zack Wheeler）本季只被盜壘成功3次。第2戰先發投手諾拉（Aaron Nola）本季被盜21次，但季末把投球踢腿動作改成滑步，讓跑者難以判斷，加上費城人捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）擁有大聯盟頂尖的捕手起跳時間（pop time），讓響尾蛇發動盜壘變保守。
MLB季後賽對戰表
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