MLB／費城人球迷不夠吵？響尾蛇先發凱利回應：被斷章取義

自認經過經典賽洗禮、無懼費城人隊主場應援聲浪，響尾蛇隊投手凱利（Merrill Kelly）今天親身體驗，在國聯冠軍賽第2戰先發挨了3轟，費城人球迷吶喊聲一波接一波，稱職扮演最佳第10人，最終以10：0拿下2連勝，隊史季後賽在主場戰績高達28勝11敗。

今年3月曾代表美國隊出賽經典賽的凱利，賽前曾表示，如果費城人主場的應援聲比經典賽美國隊對委內瑞拉隊還要大聲的話，自己會感到很意外，結果今天凱利走上投手丘時，45412名費城人球迷立刻給予滿滿噓聲。

透納（Trea Turner）聽到凱利的說法後表示：「等著看，就看他比賽完怎麼說。」1局下透納立刻從凱利手中轟出陽春砲，掀起費城人球迷熱烈歡呼聲。

凱利雖然先發5.2局僅被敲3支安打，但都是全壘打，一共丟掉4分承擔敗投，他賽後表示，這場比賽的氣氛很好，只是結果不如球隊預期。

凱利也指出，自己日前受訪的文句被斷章取義，「我知道費城人球迷的歡呼有多大聲，能夠為球員帶來許多能量，比賽前我就有預期，所以不會感到意外。」

確實，凱利在得知自己要扛起第二戰先發時，透露去年曾與哥哥一同到費城主場觀看世界大賽第3戰，全場震耳欲聾的吵鬧聲讓他印象深刻，如今自己要體驗更大的吵鬧聲。

費城人主場的加油聲到底有多誇張？國聯冠軍賽第1戰哈波（Bryce Harper）開轟時，現場媒體拿儀器實測，分貝數高達111分貝，而自2004年啟用以來，費城人主場在季後賽戰績是28勝11敗，勝率全聯盟最高。

總教練湯姆森（Rob Thomson）也說，去年季後賽曾有對手教練跟他說：「到費城球場作客，就像一趟4小時的地獄之旅。」

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